Polèmica per la V-16
La polèmica de les noves balises V-16 continua: la DGT confirma que hauran de passar una inspecció cada cert temps
Qualsevol anomalia detectada en aquest element durant la revisió tècnica pot derivar en un resultat desfavorable per al vehicle
Alexandra Costa
Des de l’1 de gener de 2026, l’escenari de la seguretat viària a Espanya ha experimentat una transformació definitiva amb l’obligatorietat de la balisa V-16 connectada. Aquest dispositiu, que substitueix de manera permanent els clàssics triangles de presenyalització, ha generat una intensa controvèrsia arran dels darrers aclariments de la Direcció General de Trànsit. L’organisme ha confirmat que aquestes balises requereixen un seguiment constant i una validació del seu correcte funcionament, incloent-hi processos de revisió que garanteixin que la connectivitat amb la plataforma DGT 3.0 es manté activa i operativa en tot moment.
El nou protocol d’inspecció tècnica per a dispositius lluminosos
L’entrada en vigor de la normativa ha comportat la inclusió de la balisa V-16 com un element revisable dins de les inspeccions periòdiques dels vehicles. Les estacions d’ITV han començat a verificar de manera sistemàtica que el dispositiu present al cotxe compleix els requisits d’homologació i, sobretot, que conserva la capacitat de geolocalització funcional. És imprescindible que el conductor garanteixi que la balisa té bateria suficient i que el seu sistema de comunicació no ha caducat ni presenta fallades d’enllaç.
Qualsevol anomalia detectada en aquest element durant la revisió tècnica pot derivar en un resultat desfavorable per al vehicle. L’administració subratlla que l’efectivitat del sistema depèn totalment de l’emissió immediata del senyal d’emergència cap al núvol de trànsit. Per aquest motiu, s’estableix un control rigorós sobre la qualitat del maquinari i l’estat del pla de dades integrat. Els fabricants estan obligats a certificar que la connectivitat durarà un mínim de 12 anys, però és l’usuari qui ha de validar, cada cert temps, que l’equip respon correctament davant d’una pulsació de prova.
Caducitat i manteniment del servei de connectivitat
Un dels punts que més confusió ha generat entre els usuaris és la data de venciment dels serveis digitals associats a la balisa. Cada unitat venuda al mercat inclou un contracte de dades prepagat que garanteix la comunicació amb les autoritats durant un període extens. Tanmateix, la DGT adverteix que els conductors han d’estar atents a la data gravada a la carcassa del dispositiu o a la seva documentació tècnica. Un cop s’assoleix el límit de vida útil del servei de xarxa, el dispositiu deixarà de ser legal per circular, fet que obligarà a adquirir un nou terminal actualitzat.
El manteniment de la balisa V-16 també implica vigilar l’estat de les piles o bateries internes. L’exposició a temperatures extremes dins l’habitacle del vehicle pot degradar els components químics d’alimentació, reduint la potència lumínica o impedint l’enviament del senyal de socors. Els experts recomanen fer comprovacions visuals cada sis mesos per assegurar-se que no hi hagi sulfatacions ni danys estructurals. És responsabilitat del propietari mantenir l’equip en perfectes condicions de revisió, tal com es fa amb els pneumàtics o els sistemes d’il·luminació convencionals.
Impacte en la seguretat i multes per incompliment
La implementació d’aquest sistema busca reduir dràsticament els atropellaments a la carretera, permetent que els operaris d’auxili i la resta de conductors coneguin la posició exacta d’un vehicle avariat fins i tot abans de veure’l. Aquesta tecnologia disruptiva permet crear un ecosistema de trànsit connectat on la informació flueix en temps real. Aquells que circulin sense aquest dispositiu homologat o portin una balisa la connectivitat de la qual hagi expirat s’exposen a sancions econòmiques considerables. Les autoritats de trànsit insisteixen que la seguretat personal justifica plenament aquest esforç d’actualització tecnològica i supervisió constant.
La societat s’ha d’adaptar a aquest canvi de paradigma, en què la senyalització física deixa pas a la senyalització digital. La revisió periòdica de la balisa V-16 es consolida com un hàbit necessari per a qualsevol automobilista responsable. Mantenir el dispositiu actualitzat és l’única manera de garantir que, davant d’un incident inesperat, la xarxa d’emergències rebi l’alerta amb la precisió requerida. El futur de la mobilitat a Espanya passa inexorablement per aquesta integració entre l’asfalt i la infraestructura digital, on cada vehicle actua com un node emissor de seguretat per a la resta de la comunitat viària.
