Provant els punts forts del nou Citroën C5 Aircross per l’Empordà: un cotxe confortable, dinàmic i ple de sorpreses
El Jordi i en Miquel, dos conductors de Figueres, han pogut provar el nou SUV de la firma de la ma d’Interfren
Jaume Puig
Confortable, dinàmic i sorprenent. Amb aquestes paraules defineix el nou Citroën C5 Aircross el Miquel, un conductor empordanès que ha tingut la oportunitat de fer un ‘test drive’ del nou SUV de la firma de la mà d’Interfren, concessionari oficial de Citroën a Figueres. Una prova que també va poder fer el Jordi, i que no ha deixat indiferent a cap dels dos.
La renovació del C5 Aircross ha fet una conjunció d’innovació, confort – punt molt destacat en les dues proves – i assequibilitat. Tot això ha convertit la conducció d’aquest SUV en una experiència única.
El Citroën C5 Aircross: un cotxe fàcil de conduir
“El que més m’ha sorprès és la facilitat de conducció. Té moltes ajudes com la detecció del cotxe de davant, que pots programar-la en tres posicions o el control de carril”, explica el Jordi. Coincideix el Miquel, que ha quedat molt sorprès amb l’adaptació de la velocitat, el control de distància o la lectura de les senyals de trànsit. “Fa que la conducció sigui molt còmode”, afegeix el Miquel.
El nou SUV de Citroën incorpora sistemes d’ajuda a la conducció ADAS, com el Drive Assist 2.0 i la conducció autònoma de nivell 2. Tots dos també destaquen en l’apartat tecnològic la pantalla central en cascada. “La pantalla és molt completa”, comenta el Jordi.
Un cotxe que respon en tots els terrenys
Els dos conductors que van poder gaudir del ‘test drive’ d’Interfren també van destacar la capacitat d’adaptació que té el nou C5 Aircross en diferents situacions. El Jordi va quedar gratament sorprès amb la suspensió. “He passat per carreteres amb sotracs i no s’ha notat... té una suspensió molt bona”, assegura.
Pel seu cantó, el Miquel el veu com un cotxe molt polivalent i que no s’arronsa en cap situació. “L’he conduit per tot tipus de via - autopista, carretera de corbes... - i a totes elles s’ha comportat molt bé”, apunta.
Un cotxe còmode per fer kilòmetres
Citroën ha posat tota la carn a la graella per aconseguir un cotxe ple d’innovacions, però també per convertir-lo en un referent de confort. El creixement de les seves dimensions – 4,6 m de llarg i una alçada d’1,7 m – li donen més espai. Això, juntament amb la distància entre eixos, es tradueix en molta més comoditat a les places pel conductor, el copilot i les places da darrere. També un maleter de 651 litres, un dels volums més elevats del mercat.
“És molt espaiós. Té uns seients de darrere molt amples, un gran maleter... Els materials dels seients són molt còmodes. En definitiva, no fa mandra fer-hi km”, assegura el Miquel.
Disponible a Interfren Figueres
El nou Citroën C5 Aircross ja es troba disponible a Interfren Figueres, el concessionari oficial de la marca a l’Alt Empordà des de fa 50 anys. Un centre de referència amb vehicles nous, d’ocasió i de lloguer amb assessorament personalitzat per a cada tipus de client.
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- Els inicis a la docència: de 'sense papers' a funcionari
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada
- A la sessió del programa Orienta de Figueres, la majoria d'assistents eren immigrants i es va deixar de banda el català