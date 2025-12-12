Descobreix el nou C-HR+ al concessionari oficial de Toyota a Figueres del 20 al 22 de desembre

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Toyota C-HR Electric

Noumovil

Redacció

Redacció

Figueres

Noumovil Figueres, concessionari oficial Toyota a l’Empordà, presentarà en exclusiva del 20 al 22 de desembre, el nou Toyota C-HR+ Electric, el SUV que marca un abans i un després en la mobilitat sostenible. Amb un disseny impactant, un rendiment excepcional i fins a 609 km d’autonomia, el nou C-HR+ Electric encarna la revolució elèctrica de Toyota.

Disseny icònic i tecnologia 100 % elèctrica

El Toyota C-HR+ Electric combina l’estil atrevit d’un coupé crossover amb la tecnologia més avançada. Construït sobre la plataforma e-TNGA, ofereix una conducció suau, silenciosa i potent, amb opcions de tracció davantera o total (AWD) per adaptar-se a qualsevol estil de vida.

Amb una potència de fins a 343 CV i càrrega ràpida del 10 % al 80 % en només 30 minuts, és el SUV elèctric ideal tant per a la ciutat com per a llargs viatges.

Toyota Noumovil presenta el Toyota C HR+ Electric.

Toyota Noumovil presenta el Toyota C HR+ Electric. / Noumovil

Innovació i confort per dins i per fora

El disseny exterior és pur dinamisme: línies marcades, manetes integrades i llandes de fins a 20 polzades.

A l’interior, tot respira qualitat, tecnologia i sostenibilitat: materials reciclats, pantalla multimèdia de 14 polzades, il·luminació ambiental i un maleter de 416 litres.

Cada detall del nou Toyota C-HR elèctric ha estat pensat per oferir confort, eficiència i estil.

Màxima seguretat amb Toyota Safety Sense

Com és habitual a Toyota, la seguretat és prioritària.

El sistema Toyota Safety Sense inclou assistents de conducció d’última generació: detector d’angle mort, càmera 360°, assistent de canvi de carril, reconeixement de senyals de trànsit i el nou Safe Exit Assist, que evita obrir la porta si detecta ciclistes o vehicles a prop.

Amb aquests sistemes, Toyota reafirma el seu compromís amb una conducció segura i intel·ligent.

Versions, preus i avantatges exclusius a Noumovil Figueres

El Toyota C-HR+ Electric estarà disponible a Noumovil Figueres a partir de 2026, amb dues versions:

  • Advance: des de 36.500 € o finançament des de 250 €/mes
  • Spirit: des de 44.000 € o finançament des de 350 €/mes

A més, amb la col·laboració de Repsol, pots instal·lar el teu punt de recàrrega domèstic des de 1.995 €, amb beneficis en tarifes elèctriques i serveis digitals exclusius.

Interior del Toyota C HR+ Electric a Noumovil

Interior del Toyota C HR+ Electric a Noumovil / Noumovil

Mobilitat sostenible amb Toyota i Noumovil

Amb aquest model, Toyota i Noumovil Figueres reforcen el seu compromís amb la mobilitat elèctrica, la eficiència energètica i la neutralitat en carboni.

El nou C-HR+ Electric és molt més que un SUV: és una declaració d’intencions per a conductors que busquen gaudir de la conducció sense renunciar al respecte pel medi ambient.

Vine a descobrir-lo a Noumovil Figueres

Descobreix el nou Toyota C-HR+ Electric en exclusiva a Figueres, del 20 al 22 de desembre, al concessionari Noumovil. Reserva-ho a la teva agenda!

Aprofita per conèixer també tota la gamma electrificada de Toyota. Sol·licita la teva prova de conducció o un pressupost personalitzat i viu de primera mà la revolució elèctrica Toyota.

