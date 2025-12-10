Lexus Girona: Descobreix el nou Lexus ES, totalment renovat i amb molta tecnologia premium
Descobreix el Lexus ES a Lexus Girona: cotxes premium, tecnologia avançada i luxe
Lexus Girona, concessionari oficial de Lexus a Girona, t’ofereix l’oportunitat de descobrir la nova generació del Lexus ES electrificat, el sedán premium que combina disseny elegant, tecnologia avançada i màxim confort. Si busques cotxes premium a Girona, el nou Lexus ES és l’opció perfecta per a conductors que volen innovació, luxe i sostenibilitat.
El Lexus ES està dissenyat amb el concepte Clean Tech x Elegance, que combina línies refinades i minimalistes amb una presència imponent. Els faros Lexus Signature Lamp en forma de doble L i la banda lumínica posterior defineixen la identitat única de Lexus, mentre que els tiradors integrats i la línia lateral Lexus Signature Line aporten esportivitat i distinció. El sostre solar practicable eleva l’elegància i la lluminositat interior, creant una experiència de conducció excepcional.
Interior de luxe i tecnologia avançada
A l’interior del nou Lexus ES, trobaràs seients reclinables de luxe, so envolvent 3D Mark Levinson™ i el Lexus Digital Cockpit de 12,3", que garanteixen una experiència premium. Els comandaments Lexus Invisible Tech ofereixen un control intuïtiu i minimalista, mentre que el sistema multimèdia Lexus Advanced de 14" amb ARENE assegura connectivitat avançada, planificador de rutes i actualitzacions OTA.
Pel que fa a les motorizacions, el Lexus ES compta amb opcions híbrides i 100% elèctriques. L’ES 300h Híbrido incorpora un motor de 2.5L i 201 CV amb tracció davantera o total, l’ES 350e 100% Elèctric ofereix 224 CV i una autonomia de fins a 530 km*, i l’ES 500e 100% Elèctric arrenca amb 343 CV, tracció total i càrrega ràpida en només 30 minuts*. *Dades provisionals segons homologació WLTP.
La seguretat i conducció premium està garantida amb el sistema Lexus Safety System+ 4, que inclou control de creuer adaptatiu, Pre-Collision Safety, Driver Monitor, assistència de canvi de carril i detector d’angle mort, proporcionant tranquil·litat absoluta en tots els trajectes.
Disponibilitat i contacte a Lexus Girona
El nou Lexus ES estarà disponible a Lexus Girona a partir d’abril de 2026, amb preventa des de desembre de 2025 a partir de 56.900 €. Lexus Girona permet concertar cita prèvia per assegurar una atenció personalitzada sense esperes i ofereix horaris flexibles adaptats a les teves necessitats. A més, organitzen esdeveniments exclusius per als clients i seguidors. Segueix-los a Instagram (@lexusgirona) i Facebook (@lexus.girona) per estar al dia de novetats, promocions i esdeveniments especials.
Per a més informació, truca al 972 475 657 o envia un correu a contacto@girona.lexusauto.es. Vine a Lexus Girona, descobreix els teus cotxes premium i reserva la teva prova de conducció per experimentar l’elegància i la tecnologia dels vehicles Lexus ES.
- CCOO demana tancar el Gran Jonquera els dies 1 i 6 de gener
- Figueres implantarà una àrea verda d'aparcament al barri del Ral·li Sud
- El Far d’Amazon (no d’Empordà)
- Precarietat i invisibilitat: alerten del nou mapa de la prostitució a l’Alt Empordà
- Les imatges de la Mitja de Figueres
- Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres
- Expulsen de l'Estat dos agressors sexuals i un narcotraficant que complien condemna a la presó de Figueres
- A partir de quina edat un nen pot quedar-se sol a casa a Espanya? Això és el que diu la llei