Plana Days: l’oportunitat perfecta per estrenar una furgoneta o un monovolum Mercedes-Benz al millor preu
Descomptes de fins a 15.000 euros en una selecció exclusiva de furgonetes i monovolums Mercedes-Benz, només els dies 11 i 12 de desembre a Garatge Plana
Garatge Plana, concessionari i taller oficial Mercedes-Benz a la demarcació de Girona, dona el tret de sortida a una nova edició dels Plana Days, una de les campanyes comercials més potents de l’any, amb descomptes que poden arribar fins als 15.000 euros. Del dijous 11 al divendres 12 de desembre, els clients disposaran d’una finestra curta però excepcional per accedir a vehicles de la marca alemanya en condicions exclusives i amb avantatges difícilment repetibles.
La promoció se centra en una selecció limitada de furgonetes i monovolums en estoc, amb preus especialment competitius i el valor afegit de l’assessorament personalitzat que distingeix Garatge Plana. Una proposta orientada tant a professionals que necessiten eines de treball fiables com a famílies que busquen qualitat, comoditat i solucions de mobilitat premium.
Els interessats poden reservar cita i visitar les instal·lacions de Garatge Plana, a Fornells de la Selva, on un equip expert els acompanyarà en tot el procés per convertir els Plana Days en la millor oportunitat de compra d’aquesta temporada.
