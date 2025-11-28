Motor
Autopodium llueix la nova gamma Audi en una festa a l'Alt Empordà
La presentació va tenir la participació de membres de la tercera i quarta generació de la família Forné, fundadora del grup
Autopodium Audi va celebrar, el passat divendres 21 de novembre, la presentació oficial de la nova gamma Audi. L’acte, celebrat a la Farinera Sant Lluís, va reunir clients, partners i mitjans, en una vetllada que va combinar innovació, tecnologia i una clara mirada cap al futur.
L’esdeveniment, que va comptar amb tres-cents assistents, va començar amb un recorregut simbòlic pel passat, present i futur d’Autopodium Audi conduït per la periodista Olma Giró, recordant la trajectòria gairebé centenària de Grup Autopodium, que aviat celebrarà els seus 100 anys. Fundat el 1927 per Josep Forné Ponsá, el grup ha evolucionat fins a convertir-se en un referent del sector i en concessionari oficial de totes les marques del Grup Volkswagen a la província de Girona.
Continuïtat familiar
Una família, quatre generacions, una visió compartida La presentació va tenir la participació de membres de la tercera i quarta generació de la família Forné, que van destacar el valor humà, l’esperit de servei i el compromís amb la qualitat que han marcat el creixement d’Autopodium durant gairebé un segle.
Toni Forné, representant de la tercera generació i actual gerent del grup, va remarcar el vincle entre Autopodium i Audi, descrit com "un binomi d’èxit basat en la confiança, l’excel·lència i una aposta continuada per la innovació". Tatiana i Carlos Colomer, que representen la quarta generació d’Autopodium, van posar en valor l’herència rebuda i el repte d’afrontar un futur que es viu digitalització, sostenibilitat i nous models de mobilitat: "Ens preparem per entrar a la celebració del centenari amb un projecte sòlid, modern i centrat en les persones". Des de dins, reconeixen que es viu com una combinació molt especial entre el respecte pel passat i ambició pel futur, però amb molta il·lusió i compromís per fer que aquesta història continuï viva molts anys més.
Finalment van intervenir Guerau Pijoan, Director Comercial d’Autopodium Audi i Carles Insa, Responsable Comercial d’Autopodium Audi Figueres, els quals van exposar que, "volem liderar la mobilitat prèmium del futur combinant electrificació i experiència digital. Conduir un Audi és apostar per una marca que representa innovació, seguretat, elegància i rendiment. És una elecció racional i emocional, però fins que no proves un Audi, no entens què vol dir Vorsprung durch Technik".
Nova era Audi
La presentació va tenir com a protagonistes els sis models que marquen el nou rumb de la marca Audi:
- Nou Audi Q3 i Q3 Sportback - El SUV compacte més esperat, renovat amb més agilitat, estil i tecnologia pensada per a la vida urbana.
- Nou Audi Q5 - Una evolució que combina potència, confort i les últimes innovacions en seguretat i connectivitat.
- Audi A6 i A6 e-tron - Un clàssic que s’actualitza amb línies més elegants, motors híbrids i una versió totalment elèctrica.
- Audi Q6 e-tron - Obrint la porta al futur, que inaugura una nova era 100% elèctrica amb més autonomia, potència i una experiència digital avançada.
Una nit per donar pas al futur
Després de les intervencions institucionals, es va fer la descoberta dels nous Audi amb un espectacle musical amb ballarines professionals i, tot seguit, els assistents van poder descobrir de prop els vehicles. Un cop descoberts els nous models, els assistents van gaudir d’un sopar còctel a càrrec del Ginjoler, que va oferir una proposta gastronòmica especialment dissenyada per a l’ocasió, amb productes de proximitat i quilòmetre 0.
En finalitzar la nit, tots els convidats van rebre un obsequi de part d’Autopodium Audi, com a mostra d’agraïment per la seva assistència i per formar part d’aquest moment especialment significatiu pel Grup i la marca.
