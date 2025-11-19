Garatge Plana inaugura el renovat concessionari de Vilamalla amb la presentació del nou Mercedes-Benz CLA 100% elèctric
El concessionari renova instal·lacions i presenta el model que marca un punt d’inflexió en la mobilitat elèctrica de Mercedes-Benz
Garatge Plana Mercedes-Benz va viure una nit especial amb la presentació oficial del nou Mercedes-Benz CLA 100% elèctric. L’acte, celebrat al concessari de Vilamalla, va servir també per mostrar la profunda renovació de l’espai, adaptat a la nova imatge corporativa de la marca. Clients, col·laboradors i amics van omplir les noves instal·lacions en una vetllada que va combinar l’emotivitat del llançament amb l’orgull d’estrenar un espai clau per al grup.
Les instal·lacions renovades, més àmplies, lluminoses i pensades per oferir una experiència de marca més immersiva, van ser l’escenari d’una presentació cuidada fins a l’últim detall. L’ambient elegant, la música en directe i una proposta gastronòmica selecta van convertir la inauguració en una celebració carregada d’energia i d’identitat de territori.
“Una aposta per un futur més sostenible i tecnològic”
El gerent de Garatge Plana, Ernest Plana, va ser l’encarregat de presentar el nou model i d’explicar el significat d’aquest doble pas endavant. “Aquest nou espai i aquest nou CLA simbolitzen la nostra aposta per un futur més sostenible, més tecnològic i més inspirador”, va afirmar. Plana va remarcar el compromís del grup amb la innovació i l’excel·lència en el servei, dos pilars que, segons va dir, defineixen l’evolució de Mercedes-Benz en l’etapa actual.
Un cop finalitzada la presentació, els assistents van poder acostar-se al vehicle, conèixer-ne les funcions i interactuar amb la seva tecnologia, que el posiciona com una referència del seu segment.
El nou CLA: un pas endavant en elegància, tecnologia i electrificació
El Mercedes-Benz CLA 100% elèctric obre una nova generació dins la marca. Pensat des de l’inici com a model electrificat, el CLA oferirà també versions híbrides més endavant. El disseny destaca per la seva presència imponent, amb un frontal il·luminat per 142 estrelles LED animades i una firma lumínica que uneix visualment els fars. Les línies esportives i definides mantenen l’esperit estilitzat que caracteritza la gamma.
A l’interior, Mercedes-Benz eleva els estàndards del segment amb la MBUX Superscreen —fins a 14 polzades— que recorre el tauler amb un disseny futurista. Materials premium, pell, alcàntara, consola central flotant i dos maleters (405 litres al darrere i 101 litres al davant) completen una experiència orientada tant a la funcionalitat com a la sofisticació. Està prevista, també, l’arribada d’una versió Shooting Brake.
MB.OS: el primer “superordinador sobre rodes” de Mercedes-Benz
El CLA estrena el sistema operatiu MB.OS, una plataforma digital que suposa un salt qualitatiu en connectivitat. El vehicle incorpora actualitzacions OTA i un assistent virtual basat en intel·ligència artificial generativa, amb tecnologia ChatGPT i Google Gemini, que permet una interacció més fluida i natural amb el conductor.
Versions, autonomia i càrrega ultraràpida
La gamma del nou CLA inclou:
- CLA 200 EQ – 224 CV, tracció posterior, fins a 541 km d’autonomia WLTP.
- CLA 250+ EQ – 272 CV, tracció posterior, fins a 790 km d’autonomia WLTP.
- CLA 350 4MATIC EQ – 354 CV i tracció total, per a usuaris que busquen prestacions superiors.
Totes les versions incorporen una bateria de 85 kWh i tecnologia de 800 V, que permet recàrregues de fins a 325 km en només 10 minuts amb punts de 320 kW. El model integra, a més, una bomba de calor multifont i una caixa de dues velocitats —un element poc habitual en els elèctrics— que millora l’eficiència i la resposta en conducció.
En matèria de sistemes d’assistència, el CLA ofereix conducció autònoma de nivell 2 SAE amb el paquet MB.DRIVE ASSIST, que inclou el canvi automàtic de carril i el sistema DISTRONIC de sèrie.
- Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
- Mercedes d'Orriols reviu a Figueres les dues nits de 1939 que va dormir al Menestral camí de l'exili
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- L'or blanc de la Mar d'Amunt: la sal salvatge de l'Empordà que només es forma entre les roques
- Retrobament d'antics companys de FRIDASA
- Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: “No volem ser un poble dormitori”
- Pere Miquel Estela