Òptimcar presenta el Jaecoo 5: el SUV compacte que ho vol tot

Aquest nou model redefineix el concepte de SUV compacte amb una combinació impecable de disseny, tecnologia i versatilitat, pensada tant per a la ciutat com per a les escapades de cap de setmana

Amb el seu disseny robust i refinat, el Jaecoo 5 s’ha convertit en un dels SUV més esperats de l’any.

Redacció

Redacció

Figueres

El Jaecoo 5 confirma que la marca continua fent passos de gegant després de l’èxit del Jaecoo 7. Aquest nou model redefineix el concepte de SUV compacte amb una combinació impecable de disseny, tecnologia i versatilitat, pensada tant per a la ciutat com per a les escapades de cap de setmana.

El Jaecoo 5 s’ofereix amb tres motoritzacions que s’adapten a totes les necessitats. La versió gasolina equipa un motor 1.6 TGDI de 147 CV, que combina resposta i eficiència amb una transmissió automàtica de doble embragatge de 7 velocitats (DCT). L’opció híbrida manté la mateixa potència i redueix consums gràcies al suport elèctric, assolint una autonomia combinada d’uns 900 quilòmetres, ideal per a conduccions llargues sense preocupacions. Finalment, el Jaecoo 5 EV 100% elèctric ofereix 204 CV i una autonomia aproximada de 400 quilòmetres, amb càrrega ràpida i un comportament dinàmic que garanteix potència immediata i zero emissions. En totes les versions, el sistema de tracció intel·ligent AWD optimitza l’adherència i ofereix estabilitat en qualsevol tipus de terreny.

El Jaecoo 5 ofereix 4,38 metres de llarg i un interior sorprenentment ampli, amb acabats de qualitat i una gran pantalla tàctil central de 13,2 polzades que garanteix una experiència de conducció moderna i intuïtiva.

Pensat per a la vida quotidiana i per a les aventures, el seu habitacle pet-friendly, els seients ergonòmics i el sostre panoràmic aporten un plus de confort per a famílies actives i amants del temps lliure.

En matèria de seguretat, el Jaecoo 5 incorpora 19 sistemes avançats d’ajuda a la conducció (ADAS) i una càmera de visió 540°, que faciliten la maniobra i la protecció en qualsevol escenari. El sistema de tracció intel·ligent i els diferents modes de conducció asseguren estabilitat i confiança tant en asfalt com en terreny irregular.

Amb el seu disseny robust i refinat, el Jaecoo 5 s’ha convertit en un dels SUV més esperats de l’any. Ja es pot descobrir i provar en exclusiva a Òptimcar Figueres, concessionari oficial Jaecoo per a tot l’Alt Empordà. Per a més informació podeu visitar el concessionari a l’avinguda de Roses, 60, trucar al 670 660 165 o al 635 461 783, enviar un correu a info@optimcar.com o visitar la seva pàgina web www.optimcar.com.

