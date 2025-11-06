Nou Citroën C5 Aircross 2025: el SUV que aposta pel confort, i que ja està disponible a Figueres
El nou vehicle ja es troba disponible a Interfren Figueres, el concessionari oficial de l’Alt Empordà
Jaume Puig
Citroën presenta la nova generació d’un dels seus clàssics, el C5 Aircross. Un cotxe que deixarà petjada en un mercat on els SUV ja s’han convertit en el veritable rei de les carreteres catalanes.
Amb aquesta renovació, el C5 Aircross conjuga innovació, confort i assequibilitat, tot això amb motoritzacions híbrides i elèctriques. Durant l’any 2026 s’ampliarà l’oferta amb l’arribada més versions electrificades. A Figueres, el nou vehicle de la marca està disponible a Interfren, el concessionari oficial de Citroën a l’Alt Empordà.
Un disseny exterior modern i més robust
Si hi ha un element que crida l’atenció del C5 Aircross és el seu disseny. Citroën ha apostat fort per una imatge elegant, robusta i moderna. A més, aquest cotxe és el símbol del renaixement del disseny de la marca. La part frontal, amb el nou logo envoltat d’una imatge forta, destaca per la nova firma lluminosa per destacar l’elegància del nou vehicle de la marca francesa.
A la part posterior, hi ha elements aerodinàmics i les Citroën Light Wings amb una secció amb dos deflectors que sobresurten del vehicle. El cotxe ha crescut en dimensions amb 4,6 m de llarg, més amplada frontal i una alçada de quasi 1,7 m.
Disseny interior elegant i molt confortable
La marca ha fet una aposta molt important pel confort i la comoditat. El C5 Aircross reuneix en un mateix cotxe el millor de la resta de cotxes de la marca com els seients Advanced Comfort, que tenen uns teixits similars als que es poden trobar a casa, amb més recorregut i escuma de qualitat ideal pels viatges llargs. La resta d’elements, com la pantalla vertical de 12 polzades, sumen més classe al cotxe de Citroën.
Modulable i molt espai d’emmagatzematge
El públic en general, però sobretot el familiar, valoren cada vegada més els espais amplis.
El nou SUV de Citroën s’ha dissenyat per aprofitar al màxim l’espai. El seu maleter està equipat amb 651 litres, un dels volums més elevats de la seva categoria. A més, la major distància entre eixos (2,78m) dona més espai a les places posteriors i per tant més comoditat per als passatgers.
Diferents tecnologies d’assistència a la conducció
El nou model incorpora diferents sistemes d’ajuda a la conducció ADAS, com el Drive Assist 2.0 que ofereix el màxim confort i permet la conducció autònoma de nivell 2. Destaquen també les Citroën Matrix LED headlights per conduir amb les llums llargues sense perill.
I la Intel·ligència Artificial també fa acte de presència en el nou C5 Aircross amb una eina generativa que fa el reconeixement de veu més fluid i natural.
Els motors del Citroën C5 Aircross
En l’actualitat, el Citroën C5 Aircross s’està comercialitzant amb dos motors:
- Híbrid: En aquest cas, munta un motor de 145 cv (136 cv de gasolina i 28 cv elèctric) amb autonomia de fins a 950 km.
- Híbrid endollable: Té 195 cv, una autonomia de fins a 1100 km.
- 100% elèctric: amb una bateria de 73 KWh, 213 CV i una autonomia homologada de 520 km.
Per què escollir un C5 Aircross?
Si estàs pensant a canviar de vehicle i busques un SUV equilibrat, el nou C5 Aircross és una opció molt interessant:
- Per a ús familiar: ofereix un dels habitacles més amplis i versàtils del segment, amb seients posteriors independents i lliscants.
- Per a trajectes urbans: l’híbrid lleuger redueix consum i emissions sense necessitat d’endollar-lo.
- Per a viatgers freqüents: tots els models permeten accedir a zones de baixes emissions i gaudir d’una autonomia real competitiva.
- Confort i tranquil·litat: el comportament de la suspensió i l’aïllament acústic el situen com un referent dins del segment SUV.
El nou SUV de Citroën disponible a Interfren Figueres
El nou Citroën C5 Aircross ja està disponible a Interfren de Figueres, el concessionari oficial de la marca a l’Alt Empordà des de ja fa 50 anys. Es tracta d’un centre de referència amb una àmplia gamma de vehicles nous, d’ocasió o lloguer i assessorament expert per escollir el vehicle que millor s’adapti a les necessitats de cada client.
