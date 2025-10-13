Toyota Corolla Cross: El nou SUV que redefineix la versatilitat urbana
El nou SUV compacte de Toyota ja és a Noumovil Figueres: un model que combina disseny, potència híbrida de cinquena generació i la tecnologia més avançada per oferir una conducció eficient i segura
El nou Toyota Corolla Cross 2025 arriba a Noumovil Figueres, concessionari oficial Toyota a l’Alt Empordà, amb una imatge renovada, més personalitat i un rendiment que el consolida com un dels SUV híbrids més equilibrats i eficients del segment C-SUV.
Toyota continua liderant la mobilitat sostenible amb aquest model, que combina la tecnologia híbrida de cinquena generació, un consum ajustat i un confort de conducció superior, ara amb noves opcions de disseny i tracció total intel·ligent AWD-i.
Disseny exterior: elegància urbana i caràcter SUV
El Toyota Corolla Cross 2025 presenta un disseny exterior completament actualitzat que reforça la seva presència i elegància urbana sense perdre robustesa. La nova parrilla frontal redissenyada i els grups òptics LED aporten una mirada més moderna i dinàmica, mentre que els paracops remodelats i les línies laterals més marcades accentuen el seu caràcter SUV.
En el seu acabat Style, destaquen els detalls com els retrovisors redissenyats i les llantes d’aliatge de 18 polzades, que transmeten una imatge sofisticada i funcional.
L’acabat GR SPORT, en canvi, introdueix una estètica més agressiva i esportiva amb llantes de 19”, carrosseria bitò i el color exclusiu Gris Trueno, que afegeix un toc premium i distintiu.
Interiors: confort, qualitat i espai per a cada dia
A l’interior, el Toyota Corolla Cross 2025 sorprèn per la qualitat dels materials, el disseny ergonòmic i la sensació d’espai. Els seients i el volant calefactables són ara de sèrie, i el portó del maleter amb obertura i tancament motoritzats facilita el dia a dia.
L’acabat GR SPORT incorpora seients esportius exclusius amb logotips GR, tapisseria de disseny únic i detalls que eleven la sensació dinàmica sense renunciar al confort.
Amb una disposició interior flexible i múltiples espais d’emmagatzematge, és un SUV pensat tant per a famílies com per a professionals o amants de l’oci actiu.
A Noumovil Figueres, els assessors de producte ajuden cada client a conèixer totes les opcions d’acabat, combinacions de colors i paquets d’equipament disponibles.
Tecnologia i connectivitat: més intel·ligent que mai
El Corolla Cross 2025 incorpora el sistema multimèdia Toyota Smart Connect, amb pantalla tàctil d’alta resolució, navegador integrat i compatibilitat sense fils amb Apple CarPlay i Android Auto.
La nova clau digital intel·ligent (novetat en l’acabat GR SPORT) permet accedir i arrencar el vehicle amb el telèfon mòbil, millorant la comoditat i la seguretat.
Les actualitzacions Over The Air (OTA) mantenen el vehicle sempre al dia en programari, mapes i sistemes de seguretat.
A Noumovil Figueres, els clients poden rebre una demostració personalitzada d’aquestes funcionalitat.
Seguretat: el millor de Toyota Safety Sense
Com a referent en seguretat activa i passiva, el Toyota Corolla Cross 2025 equipa la darrera versió del paquet Toyota Safety Sense, amb control de creuer adaptatiu, assistent de manteniment de carril, reconeixement de senyals de trànsit i fre automàtic precol·lisió amb detecció de vianants i ciclistes.
A més, el sistema AWD-i disponible en la versió Hybrid 200 Style 4x4 millora la tracció i la confiança en qualsevol tipus de superfície, distribuint la potència entre eixos segons les condicions del terreny.
Motoritzacions híbrides: eficiència i rendiment
La gamma Toyota Corolla Cross 2025 ofereix dues motoritzacions híbrides autorrecarregables: Hybrid 140 i Hybrid 200, que combinen eficàcia i dinamisme.
Amb un consum mitjà de només 5 l/100 km (WLTP), el model reafirma el lideratge de Toyota en tecnologia híbrida.
La versió Hybrid 200 AWD-i afegeix un extra de control i estabilitat en condicions adverses, ideal per als conductors que busquen més potència sense renunciar a l’eficiència.
Versions i acabats: Style, GR SPORT i AWD-i
La gamma 2025 es divideix en tres configuracions principals:
- Hybrid 140 Style: equilibri i equipament complet.
- Hybrid 200 Style AWD-i: més potència i tracció total.
- Hybrid 200 GR SPORT: el màxim nivell d’esportivitat i refinament.
El GR SPORT introdueix millores en suspensió, direcció i xassís, oferint una conducció més precisa i emocional.
A Noumovil Figueres, el client pot provar cada versió i rebre assessorament per trobar la que millor s’adapta al seu estil de vida.
El SUV híbrid que encarna el futur de Toyota
El Toyota Corolla Cross 2025 és molt més que una actualització: és la síntesi perfecta entre tecnologia, seguretat, disseny i sostenibilitat.
Amb el seu nou estil, tracció total AWD-i i acabat esportiu GR SPORT, es posiciona com una de les propostes més completes dins del segment dels SUV compactes híbrids.
Ja disponible a Noumovil Figueres, concessionari oficial Toyota a l’Alt Empordà, on pots veure’l, provar-lo i descobrir per què el Corolla Cross 2025 marca una nova etapa en la història de Toyota.
Demana la teva prova de conducció avui mateix a Noumovil Figueres.
