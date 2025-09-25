Seguretat viària
Es podrà circular a més de 120 km/h? Els canvis que venen a les autopistes i autovies europees
Alguns països europeus aposten per incrementar el límit de velocitat fins als 150 km/h, mentre que d’altres opten per reduir-lo per sota dels 100 km/h
Pol Langa
Quan un va a França per carretera per primera vegada, un dels aspectes que més sorprèn és veure com al país veí el límit de velocitat és de 130 quilòmetres per hora, a diferència dels 120 km/h que regeix la norma espanyola.
La realitat és que no existeix una legislació conjunta europea en aquesta matèria i es delega a les normatives estatals. Per aquest motiu ens arriben vídeos des d'Alemanya on es veu com els cotxes arriben fàcilment als 200 km/h i sense el perill de ser multats, ja que allà hi ha trams sense restriccions.
Tanmateix, també hi ha altres països més restrictius que Espanya pel que fa a posar fre als conductors. Per exemple, a Estònia ningú no pot superar els 90 km/h en cap de les seves autopistes, i a Suïssa s'està plantejant l'opció de reduir fins als 80 km/h en funció d'una sèrie de condicionants.
Augment del límit de velocitat?
A les carreteres espanyoles s'ha reduït el límit dels 120 km/h fins als 100 km/h en determinats trams de via amb l'objectiu de garantir la seguretat dels usuaris. Tanmateix, això podria arribar pròximament a la seva fi, perquè ja hi ha veus que demanen augmentar el límit més enllà dels 120 km/h en alguns trams puntuals.
La idea arriba després que altres països com Itàlia ja hagin apostat per elevar el marge fins als 150 km/h, ja que es considera que és una velocitat adequada per a les carreteres i els cotxes més moderns.
A la República Txeca també estan disposats a confirmar l'augment, passant dels 130 km/h fins als 150 km/h a partir d'aquest mateix mes de setembre, encara que supeditat al fet que les condicions climatològiques i el volum de trànsit ho permetin.
Per a això, instal·laran senyals variables que deixaran de funcionar quan, pels condicionants esmentats, no es pugui anar més de pressa del límit genèric dels 130 km/h. Tot i que fins ara només és una prova, si funciona, el govern txec ja ha anunciat que ampliarà els trams on es pugui aplicar la nova normativa i fins i tot podria establir aquest màxim com a nova norma.
A Espanya, de moment, no sembla que el Govern tingui gaire intenció d'aplicar els canvis que la tendència europea mostra i es mantindran els 120 km/h fins a nou avís. De fet, la DGT apunta la velocitat com el motiu d'un gran nombre d'accidents, per la qual cosa l'augment sembla quelcom completament impossible al nostre país.
La conclusió és curiosa, ja que les víctimes mortals a les vies alemanyes van sumar 2.760 morts l'any 2024 al país germànic, per les 1.154 a Espanya, tot i que allà no es planteja la reducció dels límits del velocímetre.
