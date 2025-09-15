Toyota Land Cruiser Hybrid 48V a Figueres: Descobreix-lo a Noumovil, el teu concessionari Toyota 4x4
Descobreix la primera versió electrificada del mític Land Cruiser i viu l’experiència Toyota 4x4 a Noumovil Figueres
Noumovil Figueres, concessionari oficial Toyota a l’Empordà, presenta amb orgull la nova estrella de la gamma Toyota 4x4: el Land Cruiser Hybrid 48V. Aquesta versió electrificada del mític 4x4 combina la tradició de Toyota amb la innovació híbrida, oferint una experiència de conducció més suau, eficient i respectuosa amb el medi ambient.
Land Cruiser Hybrid 48V: innovació híbrida i rendiment tot terreny
El nou Toyota Land Cruiser Hybrid 48V incorpora un sistema micro-híbrid de 48V, desenvolupat per oferir major confort tant en carretera com fora d’asfalt. Aquest sistema híbrid parcial permet millorar la suavitat en la conducció i optimitzar el consum de combustible, sense comprometre la capacitat tot terreny que caracteritza el Land Cruiser.
Amb el distintiu ECO de la DGT, el Land Cruiser Hybrid 48V pot accedir sense restriccions a les Zones de Basses Emissions (ZBE) de ciutats com Barcelona i Madrid, beneficiant-se a més de descomptes en estacionament regulat, accés a carrils BUS-VAO i bonificacions en l’impost de circulació.
Tecnologia híbrida avançada de Toyota
El sistema híbrid de 48V del Land Cruiser Hybrid 48V Figueres combina el motor dièsel de 2.8 litres amb un motor-generador elèctric, una bateria auxiliar de ions de liti de 48V i un convertidor DC-DC que gestiona el flux d’energia entre motor i bateria. Això permet funcions avançades com la frenada regenerativa, el sistema Stop & Start silenciós i una deceleració més natural, maximitzant l’eficiència energètica i millorant l’experiència de conducció.
A més, el sistema ha estat dissenyat per mantenir la capacitat de vadeo de 700 mm, garantint que el Land Cruiser Hybrid 48V pugui afrontar qualsevol terreny amb seguretat i fiabilitat. El tensor de correa de doble braç, juntament amb materials resistents a l’aigua i al desgast, assegura un rendiment consistent en condicions extremes.
Disseny, confort i funcionalitat
La nova plataforma GA-F del Land Cruiser combina línies modernes amb detalls històrics del model, millorant la visibilitat, la capacitat de càrrega i la comoditat per a tots els ocupants. La bateria híbrida de 48V, lleugera i protegida, i el sistema de refrigeració eficient asseguren un rendiment òptim sense comprometre l’espai interior.
El Land Cruiser Hybrid 48V no només manté la qualitat, durabilitat i fiabilitat que defineixen Toyota, sinó que incorpora les últimes tecnologies per a conductors que busquen una experiència 4x4 completa i sostenible.
Preus i disponibilitat a Noumovil Figueres
El nou Toyota Land Cruiser Hybrid 48V està disponible en acabats VX i VX-L, amb preus a partir de 87.950€ i opcions de finançament Toyota Easy Plus des de 595 euros al mes. Les primeres entregues a Espanya es preveuen a principis de 2026, i Noumovil Figueres serà el teu punt de referència per veure, provar i reservar aquesta icona dels 4x4.
Prova el teu Land Cruiser Hybrid 48V a Noumovil Figueres
No deixis que la teva pròxima aventura es quedi en un pla. Noumovil Figueres ofereix un servei personalitzat, amb assessorament tècnic, opcions de finançament i serveis postvenda per a tots els models Toyota 4x4. Visita’ls a la carretera de Roses, 49, truca al 972 501 261 o envia un correu a vendes@noumovil.cat per demanar cita i descobrir com el Land Cruiser Hybrid 48V pot transformar cada trajecte.
Noumovil, el teu punt de referència Toyota a l’Empordà
Noumovil Figueres és molt més que un concessionari: és un espai de confiança per a qui vol escollir el seu proper cotxe amb la garantia d’un servei proper, professional i totalment personalitzat. Com a concessionari oficial Toyota a Figueres, disposen d’un equip expert en vehicles híbrids, 4x4 i solucions a mida per a tot tipus de conductors.
