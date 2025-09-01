Lexus Girona presenta els nous ES i RZ 2025: luxe, disseny i sostenibilitat
Luxe, disseny i sostenibilitat al servei dels conductors gironins
Els conductors de Girona que valoren el disseny, la tecnologia i la sostenibilitat tenen aquest 2025 dues oportunitats úniques per conèixer de prop l’autèntic luxe japonès. El concessionari oficial Lexus Girona presenta dues grans novetats que marquen un abans i un després en la gamma de la marca: el nou Lexus ES 2025 i el Lexus RZ 2025. Aquests models ja són disponibles a les instal·lacions de Fornells de la Selva i representen una aposta clara per la innovació, l’elegància i el respecte pel medi ambient, pensada especialment per a conductors exigents de comarques com l’Alt Empordà.
Lexus ES 2025: refinament i eficiència en estat pur
El Lexus ES 2025 es presenta amb un disseny exterior renovat, que incorpora línies més marcades, detalls cromats i noves llandes d’aliatge de 18 i 19 polzades. L'interior ha estat redissenyat per oferir una experiència més ergonòmica i tecnològica, amb una pantalla tàctil central de 12,3 polzades i una millora substancial del sistema híbrid autorecarregable, que assegura una conducció més suau i eficient. Tot plegat es combina amb una acústica millorada i una resposta dinàmica refinada, convertint aquest model en una opció ideal per a qui vol confort, eficiència i prestigi en el seu dia a dia.
Lexus RZ 2025: el SUV elèctric amb esperit premium
Per als qui busquen un SUV 100% elèctric amb una personalitat inconfusible, el nou Lexus RZ 2025 s’erigeix com una de les propostes més sòlides del mercat. Ofereix un interior cuidat fins al detall, amb materials nobles, il·luminació ambiental i acabats d’alta gamma, així com una àmplia gamma de sistemes de connectivitat i assistència a la conducció d’última generació. La conducció del RZ és fluïda i silenciosa gràcies a una plataforma elèctrica específica, i la seva autonomia equilibrada el fa ideal tant per a ús urbà com per a escapades interurbanes. Amb aquest model, Lexus aposta per una mobilitat 100% elèctrica sense renunciar al luxe ni a l’experiència de conducció premium.
Lexus Girona: servei expert i atenció personalitzada
Des del concessionari Lexus Girona, gestionat per Sakura Cars S.L., aquests nous models es presenten amb un servei personalitzat, assessorament expert i totes les garanties de qualitat que caracteritzen la marca. Tant si ets de Figueres com de qualsevol altre punt de l’Alt Empordà o la demarcació, descobrir el nou ES o el RZ és una oportunitat per entendre el luxe des d’una nova perspectiva, on es combinen tecnologia, sostenibilitat i disseny.
Amb consciència del valor del temps dels seus clients, Lexus Girona ofereix la possibilitat de concertar una cita prèvia per assegurar una atenció personalitzada sense esperes. A més, el centre manté horaris flexibles per adaptar-se a les diferents necessitats dels usuaris. També és un concessionari actiu en la comunitat, organitzant esdeveniments exclusius per a clients i seguidors, i compartint les últimes novetats a través de les xarxes socials oficials: @lexusgirona a Instagram i @lexus.girona a Facebook.
Informa’t i descobreix el teu proper Lexus
Per a més informació, per concertar una prova de conducció o per conèixer en detall les característiques dels nous models, podeu trucar al 972 475 657, enviar un correu a contacto@girona.lexusauto.es o visitar el web oficial
