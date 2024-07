Portar la finestreta del cotxe oberta a aquesta altura pot ser molt perillós

Ara que estem a ple estiu, el bon temps convida a baixar les finestretes i aprofitar el vent. A més, molts conductors opten per baixar la finestreta perquè així l'aire condicionat no gasti tant combustible o bateria.

Tot i això, malgrat que pugui semblar una cosa totalment normal i inofensiva, portar la finestreta a mitjana altura pot causar lesions greus. A més, el cotxe també pateix en eficiència i despesa de combustible, per més resistència al vent.

Què és l'efecte fulla d'afeitar?

Se'l coneix com a efecte fulla d'afeitar perquè les finestretes poden actuar com a tal. Per tant, portar les finestretes baixades a mitja alçada és una pràctica perillosa, ja que si es produeix un moviment brusc del cap pots patir lesions molt greus.

Ja no només és el cap, sinó que si viatges amb les finestretes totalment baixades la mà o el braç també pots tenir altres lesions. Entre elles, l'amputació per xocar amb algun objecte de l'exterior. Hi ha molts casos de conductors que han perdut el braç o la mà per aquesta acció.

L'efecte fulla pot ser molt perillós igual que treure el braç o la mà per la finestreta. / Xataka

Així doncs, els agents de trànsit i moltes associacions de conductors recomanen deixar de banda aquesta pràctica i evitar-ho sempre que es pugui. De fet, les recomanacions per evitar aquest efecte fulla d'afeitar és tenir la finestreta totalment pujada o com a molt baixar-la a dos dits d'alçada.

Em poden multar per portar el braç fora de la finestreta?

Es tracta d'un dubte força comú entre els conductors, ja que és una acció molt estesa i normalitzada. Així, doncs, el Reglament General de Circulació no expressa en cap apartat que això estigui prohibit com a tal.

Tot i això, si els agents de trànsit consideren que amb el braç per fora estem perjudicant la seguretat viària, podran sancionar-nos amb fins a 80 euros. Es tracta d'una multa que sol anar precedida d'una acció temerària, ja que no és tan comú multar només per portar el braç fora o el colze a la finestreta.

D'aquesta manera, és una acció que pot causar lesions molt greus, perjudicant la teva salut i la de la resta, a més que et poden multar si així ho interpreten els agents. Per tant, no et descuidis de l'efecte fulla i evita tot el possible baixar les finestretes a certes alçades.