La DGT avisa: portar això al cotxe és sinònim de multa

La tecnologia ha ofert facilitats per a la conducció, tot i que també noves oportunitats per desafiar la legislació i evitar algunes multes de la Direcció General de Trànsit (DGT), que han inclòs sancions per a aquells que intenten evitar els càstigs que imposa el Govern.

Una de les eines que alguns conductors han inclòs als vehicles per evitar ser sancionats per excés de velocitat són els detectors i inhibidors de radars. I per l’augment de l’ús, la DGT ha decidit endurir la sanció aquest 2023.

Detectors

En el cas dels detectors, que localitzen els radars pròxims, està penat l’ús amb 200 euros i tres punts del carnet de conduir. I bastant més elevada és la multa en el cas d’utilitzar inhibidors, que n’anul·len el funcionament. Per a aquest 2023, castigaran els conductors amb una multa de 6.000 euros i fins a sis punts.

És important diferenciar entre els detectors de radars i els avisadors. Aquests últims estan inclosos en algunes aplicacions i no rebràs cap multa per tenir-ne. És una base de dades en què apareixen els radars fixos, de tram i semàfor, una cosa que també es pot consultar al portal de la DGT. En canvi, els detectors poden interactuar amb els radars.