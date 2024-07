La DGT estudia implantar un nou carnet de conduir per a adolescents

La Direcció General de Trànsit (DGT) estudia la possibilitat de crear una nova categoria de permís de conduir a Espanya, denominat B1 i dirigit a joves a partir dels 16 anys, i es mostra partidària de la seva implantació. Així ho han confirmat a Europa Press fonts del departament que dirigeix Pere Navarro, que valora una proposta realitzada per la consultora Pons Seguridad Vial i l’Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica (Aedive).

Aquest carnet permetria als joves conduir quadricicles amb una massa en buit inferior o igual a 400 o 550 quilograms, en cas de tractar-se de vehicles destinats al transport de mercaderies (no inclosa la massa de les bateries per als vehicles elèctrics), i amb un motor amb una potència màxima inferior o igual a 15 quilowatts (kW).

La proposta de les dues organitzacions té per objectiu incorporar a la normativa espanyola estàndards europeus en matèria d’accés a la mobilitat, on el permís B1 ja ha sigut adoptat i provat amb èxit per alguns dels països del nostre entorn, com Portugal, Itàlia, França i el Regne Unit.

Prop d’un milió de persones beneficiades

Segons estimacions de les dues entitats, partint de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), aquest nou permís de conduir donaria la possibilitat d’un primer accés a la mobilitat elèctrica a prop d’un milió de persones cada any. Segons el seu parer, un dels principals avantatges de la implantació del B1 a curt termini seria l’increment de la seguretat en els desplaçaments, ja que aquest permís permetria "un accés racional i esglaonat a la conducció d’automòbils, i una alternativa de mobilitat més segura als mitjans de transport tradicionals", segons Pons Seguridad Vial.

Un altre dels avantatges del permís B1 és que el quadricicle L7 comparteix elements de seguretat amb els vehicles de categoria M, el vehicle convencional per al transport de persones. Així mateix, aquests vehicles presenten un element fonamental per a la seguretat del qual no disposen els quadricicles de la categoria L6, com és la disposició d’estructures de protecció en cas de tomb (ROPS).

Pons i Aedive destaquen que, per al període 2020-2024, el Reglament (UE) 2019/631 confirma els objectius d’emissions de diòxid de carboni (CO2) del parc de vehicles de la Unió per als cotxes en 95 grams de diòxid de carboni per quilòmetre.