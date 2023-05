La Direcció General de Trànsit (DGT) vol canviar alguns comportaments dels motoristes per garantir la seguretat viària tant d’aquests conductors com dels que circulen en altres vehicles. Per això, des de l’organisme autònom han compartit quatre recomanacions a través del seu compte de Twitter.

Circular en zig-zag Les dimensions de les motocicletes permeten als seus conductors avançar amb facilitat aprofitant els espais entre cotxes. Si bé és cert que aquest tipus d’avançament els està permès en cas d’embús, fer zig-zag a alta velocitat posa en risc tant la seva integritat com la de la resta de conductors, de manera que és una pràctica que no està permesa. Conducció agressiva Seguint en la línia del punt anterior, la DGT recorda que els motoristes han d’evitar una conducció agressiva en qualsevol tipus de situació, ja que pot donar peu a accidents, el risc dels quals és més gran per a les persones que viatgen a bord d’aquests vehicles. Excés de velocitat L’organisme ha aprofitat el missatge per recordar que les sancions per excés de velocitat en el cas de les motos són les mateixes que per als cotxes, per la qual cosa el més assenyat és no superar els límits establerts en cap cas i respectar tant aquesta com la resta de normes de circulació. Acostar-se a altres usuaris L’últim avís de la DGT posa el focus en la distància entre les motos i els cotxes: recomanen tant a motoristes com a la resta de pilots no circular enganxats al vehicle de davant, ja que en cas de frenada el marge de reacció és inferior i el risc de col·lisió augmenta considerablement. La DGT vol revisar la normativa: es retirarà el carnet de conduir als més grans de 65 anys?