GR Sport: ADN Toyota Gazoo

Han passat poc més de quatre anys des que va arribar a Espanya el primer model Toyota amb acabat GR Sport, el Yaris GR Sport (2018). Des de llavors, la família GR Sport s’ha anat desplegant a poc a poc a la gamma Toyota fins a assolir actualment diferents segments i tipus de carrosseria, d’utilitaris a SUV o pick-up.

La gamma actual de Toyota a Espanya, representada per Noumovil a Figueres, inclou fins a sis models amb acabat GR Sport. Es tracta de Yaris GR Sport, Corolla GR Sport, Corolla Touring Sports GR Sport, Toyota C-HR GR Sport, RAV4 GR Sport i Hilux GR Sport. Cinc es propulsen gràcies a la tecnologia Toyota Electric Hybrid, únicament el més gran de tots, Hilux GR Sport, no està disponible amb motorització híbrida elèctrica.

La segona generació de Yaris GR Sport es va llançar al mercat espanyol fa poc més d’un any. Es distingeix de la resta de la gamma Yaris Electric Hybrid no només pel disseny sinó també per una posada a punt diferent. Es propulsa, com la resta de versions Yaris Electric Hybrid, gràcies a una motorització híbrida elèctrica 1.5 de 85 kW/116 CV.

Corolla GR Sport va ser el segon model a llançar-se, a finals del 2019. Ara arriba a la seva segona generació, després de la recent renovació de tota la gamma Corolla Electric Hybrid. Aquesta segona generació de Corolla GR Sport compta amb una motorització híbrida elèctrica de 2.0 litres i 144 kW/196 CV i ha estat posat al dia a nivell disseny i equipament.

Similar succeeix amb Corolla Touring Sports GR Sport, que es va llançar a mitjans del 2021 i que ara arriba a la seva segona generació, amb similars variacions en disseny i equipament que la variant de 5p. Es propulsa gràcies al mateix sistema híbrid elèctric de 2.0 litres i 144 kW/196 CV.

El Toyota C-HR GR Sport va ser el tercer model GR Sport a presentar-se, després del primer Yaris GR Sport i Corolla GR Sport. Si el disseny és un dels grans trets distintius del Toyota C-HR Electric Hybrid, amb acabat GR Sport encara va un pas més enllà, atraient encara més mirades. Disponible en diverses variants bi-to, es mou gràcies a un motor híbrid elèctric 2.0 litres de 135 kW/184 CV.

L’últim membre a incorporar-se a la família d’acabat eSportiu ha estat RAV4 GR Sport, presentat a principis d’aquest any a Suècia i les primeres unitats del qual arribaran no trigant gaire al mercat espanyol.

Hilux GR Sport va ser tota una sorpresa quan es va presentar a principis de 2022, com la variant de la gamma Hilux més propera amb què Toyota Gazzo Racing competeix al Ral·li Dakar. Propulsada pel motor dièsel de 2.8 litres, amb 204 CV i 500 Nm de parell, que permet oferir una capacitat de remolc de 3,5 tones, Hilux GR Sport inclou una suspensió de posada a punt específica per portar el seu comportament un pas més enllà.