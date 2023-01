La Direcció General de Trànsit (DGT) es manté ferma en la seva croada per reduir l’impacte mediambiental dels cotxes més antics, tant pel seu gran impacte mediambiental com per les possibilitats més elevades de sinistralitat, i està disposada a recórrer a totes les eines a la seva disposició per aconseguir-ho. I una d’aquestes és la de servir-se de l’article 35 del nou Reglament de Circulació per donar la baixa a aquells vehicles que compleixin determinades condicions, sense ni tan sols tenir l’obligació d’avisar els seus propietaris.

Per donar-se aquestes circumstàncies, s’ha de donar «la presumpció que el vehicle no existeix o no circula al no haver-se complert les exigències en matèria d’inspecció ITV obligatòria i d’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria en els últims 10 anys», recull la norma. No obstant, si el vehicle torna a reunir els requisits necessaris per tornar a circular podrà fer-ho, ja que l’esmentat càstig quedarà revocat.