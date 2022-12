El nou prototip de tot camí compacte Toyota bZ s’ha estrenat a escala mundial al Saló de l’Automòbil de Los Angeles 2022. Toyota deixa entreveure com podria ser el futur amb el prototip de tot camí compacte bZ, que expandeix la visió de la companyia sota el paraigua de la marca «bZ», Beyond Zero –més enllà del zero–.

El prototip de tot camí compacte Toyota bZ ha estat dissenyat com a vehicle elèctric de bateria –Battery Electric Vehicle (BEV)–, seguint un plantejament nítid i vital. Aquest enfocament celebra la dualitat del vehicle, que combina el disseny minimalista que cal esperar dun BEV amb la vitalitat que inspira el futur. El prototip representa un vehicle sense emissions, que utilitza materials sostenibles, de baix impacte, i que ofereix un gran dinamisme, tecnologia d’avantguarda i un gran estil.

La forma aerodinàmica del prototip potencia la seva imatge futurista

La forma aerodinàmica del prototip potencia la seva imatge futurista, que compta amb unes rodes més a prop dels extrems per transmetre més agressivitat, i semblar que està en moviment fins i tot estant parat. Les volades curtes i els angles inclinats cap enrere subratllen la seva imatge de vehicle tecnològicament avançat, mentre que el disseny de l’habitacle, més estret a la part inferior, li confereix un aspecte àgil amb una resistència aerodinàmica reduïda.

Acabat prèmium

L’estil audaç continua a l’interior, amb acabats prémium que li atorguen un aspecte inconfusible. Cal destacar que l’equip de disseny va incloure diversos elements sostenibles, com els seients fets a base de materials reciclats i d’origen vegetal, en línia amb la temàtica Beyond Zero. Un assistent personal a bord connecta el conductor i els passatgers amb el vehicle per mitjà d’indicacions sonores i visuals que es mouen per l’habitacle, en resposta a les peticions o instruccions dels ocupants davanters o posteriors.

A través del missatge Beyond Zero, Toyota imagina un futur amb l’objectiu global de la neutralitat en carboni per al 2050.