Les instal·lacions de Renault i Dacia, situades a Fornells de la Selva, van ser l’escenari de la presentació del nou concessionari IntercarGirona SL per a tota la demarcació. L’empresa és el resultat de l’adquisició de l’antiga concessió de Santiago Juandó per part d’Interdiesel de Figueres, propietat de la família Espígol. La presentació va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenes; alcaldessa de Fornells de la Selva, Sònia Gràcia, i el comitè de Renault, amb Sébastien Guigues, director general de Renault, Dacia, Alpine i Mobilize a Espanya i Portugal al capdavant.

Clients i amics van participar d’una festa que va comptar amb un conductor molt especial, el periodista i presentador televisiu Manuel Fuentes, el qual va mantenir una animada conversa amb Sébastien Guigues i Robert Espígol. No hi va faltar un fet destacat, com va ser la presentació en primícia del nou Renault Austral. Aquest i tots els altres models de les gammes Renault i Dacia els podreu trobar a les instal·lacions de les dues marques, situades a Fornells de la Selva i Figueres.

Modern i tecnològic, ergonòmic i modulable, el nou Austral encarna l’estratègia de reconquesta del segment C del pla estratègic Renaulution. Es posiciona al cor del segment C-SUV i es dirigeix tant a particulars com a professionals que busquen un vehicle amb estatus i distintiu. L’eficiència del motor E-Tech full hybrid permet satisfer les necessitats tant de particulars com de les flotes més exigents en termes de TCO (Cost Total de Propietat).

Per oferir una experiència de conducció que combini dinamisme i eficiència, Renault ha desenvolupat un motor E-Tech full hybrid de nova generació per a Nou Austral, amb 160 CV (disponible el 2023) o 200 CV. Aquest motor, està compost per un nou motor de benzina de 3 cilindres i 1,2 litres turboalimentat que ofereix 96 kW (130 CV) i 205 Nm de parell. Es combina amb un nou motor elèctric, una bateria de ions de liti (2 kWh/400V) i una caixa de canvis intel·ligent multimode que ofereix 15 combinacions, dues en mode 100% elèctric. El consum de combustible, a partir de 4,6 l/100 km, i les emissions de CO2, a partir de 104 g/km, no tenen rival en la seva categoria. I tot això sense comprometre el plaer de conducció.

Una motorització mild hybrid 12V completa la gamma de motors, basant-se en un motor de benzina d’1,3 litres turboalimentat de 4 cilindres amb injecció directa i que ofereix 140 CV (manual/automàtic) o 160 CV (automàtic). Aquesta motorització aconsegueix un consum de combustible reduït des de 6,1 l/100 km i unes emissions de CO2 a partir de 138 g/km.

Tres nivells d’equipament

La gamma del nou Austral té tres nivells d’equipament: Equilibri, Techno i Iconic. Els dos nivells superiors es poden configurar amb un acabat molt especial: esprit Alpine.

L’acabat esprit Alpine, introduït per primera vegada a la marca, hereta l’ADN esportiu de la marca Alpine per reflectir-ho amb un disseny únic.

Les versions esprit Alpine reforcen l’atractiu del nou Austral amb el seu para-xocs davanter amb una làmina esportiva en gris setinat, llantes d’aliatge Daytona de 20», marcs de les finestretes en negre brillant, fars del darrere amb efecte 3D, tapisseria de teixit Alcantara® amb costures blaves i el seu volant de cuir napa amb costures blaves, blanques i vermelles.

En total, el nou Renault Austral ofereix fins a 32 ajudes a la conducció dividides en tres categories: conducció, aparcament i seguretat.