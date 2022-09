El Nissan Ariya, és la nova icona de la marca. Un vehicle clau d’inspiració japonesa, és diferencial en el que hi ha al mercat actualment. Ariya marca un nou capítol en l’evolució de Nissan cap a la mobilitat zero emissions en presentar un crossover totalment elèctric que no només redefineix el potencial d’un vehicle d’aquestes característiques, sinó també com se senten les persones al volant.

Mantenint-se fidel a l’herència Nissan de vehicles emocionants de conduir, Ariya es basa en la nova plataforma CMF-EV desenvolupada per l’Aliança i optimitzada per oferir un rendiment incomparable. Gràcies al motor 100% elèctric, ofereix un parell instantani i una acceleració potent per oferir una experiència de conducció suau, silenciosa i àgil. Incorporant l’ADN japonès de Nissan, el cridaner exterior i interior de l’Ariya reimagina el potencial dels vehicles elèctrics en encarnar la filosofia del futurisme japonès atemporal de Nissan amb un disseny poderós que fusiona estètica i funcionalitat, alhora que crea una atmosfera exclusiva i oberta. El tauler minimalista de l’Ariya es combina amb un quadre de comandaments totalment integrat.