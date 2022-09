Una història d’èxit amb segell TOYOTA

Una història d’èxit. Així es pot descriure el primer any de vida del Toyota Yaris Cross Electric Hybrid ja que, des del seu llançament després de l’estiu del 2021, ja acumula més de 100.000 unitats rodant per les carreteres europees.

En els seus primers sis mesos al mercat, entre setembre del 2021 i febrer del 2022, el Yaris Cross Electric Hybrid va sumar gairebé 50.000 unitats a Europa. I en els següents cinc mesos es va incrementar el ritme de matriculacions europees atès que va aconseguir la mateixa xifra en un mes menys, entre febrer i juliol del 2022. L’èxit a Europa té la seva translació a Espanya, que suma el 9% del total de les matriculacions de Yaris Cross Electric Hybrid al mercat europeu.

El nou tot camí híbrid elèctric de Toyota és ja un dels models preferits pels clients al mercat espanyol, situant-se tots els mesos entre els tres o quatre models més venuts de Toyota i sempre entre els B-SUV més populars, amb una quota de mercat propera al 7%.

Ritme alt de matriculacions

Des del llançament el setembre de l’any passat s’han matriculat a Espanya més de 9.000 unitats de Yaris Cross Electric Hybrid. El ritme mensual s’ha mantingut constant des que va aterrar al mercat espanyol, ja que un cop va aconseguir el seu ritme comercial, cada mes es matriculen a Espanya al voltant de 1.000 unitats de Yaris Cross Electric Hybrid.

I aquestes xifres han permès que Yaris Cross Electric Hybrid se situï com a líder del segment B-SUV entre els clients particulars des de començament d’any.

Aquestes dades, tant a nivell europeu com a nacional, certifiquen que la proposta de Toyota per al segment B-SUV és l’encertada, per disseny, motorització, tecnologia i equipament.

Yaris Cross Electric Hybrid, designat millor vehicle urbà del món 2022 pel jurat dels World Car Awards el passat mes d’abril, reuneix l’extensa experiència i els coneixements de Toyota en la fabricació de vehicles compactes i models tot camí, havent estat concebut, desenvolupat i fabricat a Europa per a clients europeus.

Incorpora les qualitats essencials del Yaris Electric Hybrid de quarta generació, com són un disseny atractiu i que maximitza l’espai interior i la funcionalitat, un sistema híbrid elèctric de quarta generació, les prestacions de seguretat més avançades, amb la segona generació del sistema Toyota Safety Sense, i un autèntic esperit per gaudir al volant.

A Yaris Cross Electric Hybrid, que està disponible en el concessionari oficial Toyota Noumovil de Figueres, aquests atributs es combinen amb característiques pròpies d’un tot camí, inspirades en la trajectòria d’innovació de Toyota que comprèn la creació del segment SUV amb la primera generació de RAV4 ja fa més de 25 anys.

Plataforma d’última generació

Yaris Cross Electric Hybrid es basa en la plataforma per a vehicles compactes GA-B de Toyota, que forma part de la Nova Arquitectura Global de Toyota –Toyota New Global Architecture (TNGA)–, que li confereix les mateixes qualitats excel·lents que es van plasmar a la darrera generació de Yaris.