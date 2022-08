Un Toyota Aygo X Cross encara més únic és possible gràcies al programa específic de Toyota España que permet accedir a l’extens catàleg d’accessoris originals Toyota. A través d’ell és possible personalitzar el nou crossover urbà de Toyota amb més de 30 elements diferents, fins a fer de cada unitat una cosa única i exclusiva.

El portafoli d’accessoris per a Aygo X Cross inclou diversos packs de personalització, tant per a la carrosseria com per a l’habitacle, kits de vinils, elements protectors per al pis i el maleter o per transportar amb més seguretat els bonys que es carreguin al maleter i diferents models de llantes d’aliatge.

Així, hi ha disponible un kit de vinils decoratius en vermell per al sostre, el capó, el para-xocs posterior i la part baixa de les portes, estoretes tèxtils o de goma per protegir el pis, una xarxa de càrrega amb què assegurar tot allò que es vulgui transportar al maleter, un protector per a aquest i fins a cinc combinacions de mida i disseny de llantes d’aliatge: negre mat en 17’’ i 18’’, bi-to en 17’’ i 18’’ i negre brillant en 17’’.

Els packs de personalització disponibles són tres: Pack Red Style, Pack Chrome Style i Pack de Personalització Interior. El Pack Red Style inclou carcasses dels retrovisors, embellidors de para-xocs davanters i del darrere i embellidors laterals en vermell.

Per la seva banda, el Pack Chrome Style suposa embellidors cromats als para-xocs i la part inferior de les portes, mentre que el Pack de Personalització Interior porta motllures decoratives al contorn de la palanca de canvis ia la consola central en vermell, així embellidors del mateix to a les sortides del sistema de climatització.

El nou crossover urbà de Toyota, únic al segment A, és la porta d’entrada a la gamma Toyota. Sobresurt per la seva imatge fresca i juvenil, amb un disseny de petit SUV que atrau totes les mirades. Està disponible amb tres nivells d’acabat –Play, Like i Chic–, associats sempre al multipremiat motor 1.0L de tres cilindres de 53 kW / 72 CV de Toyota.