Primer membre de la família bZ4X

Toyota presenta a Europa el seu nou bZ4X, un SUV 100% elèctric que arriba al mercat per ser la referència entre els vehicles tot camí elèctrics. bZ4X, primer vehicle elèctric de bateria –Battery Electric Vehicle (BEV)– desenvolupat per Toyota, suposa el llançament de la família bZ –Beyond Zero– de models 100% elèctrics i zero emissions. El nou bZ4X de Toyota porta per primer cop la capacitat de conducció tot terreny d’un autèntic 4x4 al mercat dels cotxes elèctrics. El seu llançament accelerarà l’avenç de Toyota a través de múltiples tecnologies cap al seu objectiu de la neutralitat en carboni.

La qualitat i el rendiment de bZ4X es basen en l’experiència de Toyota a la tecnologia de vehicles electrificats, líder al món gràcies a una trajectòria de més d’un quart de segle. Toyota ha col·laborat amb Subaru com a soci de desenvolupament per a bZ4X, beneficiant-se de la seva reconeguda experiència en àmbits com els sistemes de tracció total.

El nou bZ4X, sisè model de la gamma SUV de Toyota, de la qual ja formen part Aygo X Cross, Yaris Cross Electric Hybrid, RAV4 Electric Hybrid, RAV4 Plug-in i Highlander Electric Hybrid, no és una adaptació de cap model existent, sinó que s’ha desenvolupat de zero. És el primer membre d’una sèrie de models bZ que es desenvoluparan sobre la base d’una nova plataforma específica per a vehicles elèctrics.

Així, la nova plataforma eTNGA integra la bateria al xassís, de manera que aquella quedi completament sota el pis del vehicle. El resultat és un bastidor ferm i molt rígid i un centre de gravetat baix, uns factors definitoris de l’estabilitat i el dinamisme de bZ4X. Gràcies al disseny modular, eTNGA es pot adaptar fàcilment per utilitzar-lo en un ampli ventall de models, des de segments més compactes a més grans.

bZ4X està disponible en versions amb tracció davantera i total. El model amb tracció a les rodes davanteres compta amb un eix elèctric eAxle de 150 kW que desenvolupa 204 CV i un parell màxim de 266 Nm. El model de tracció total disposa d’un eAxle de 80 kW a cada eix, amb una potència combinada de 218 CV i un parell de 337 Nm. El rendiment tot terreny, líder en la categoria, es basa en el sistema de tracció total X-MODE, que ofereix total seguretat i estabilitat sobre superfícies lliscants, com fang o neu.

La bateria de ions de liti que alimenta el motor o els motors elèctrics té una capacitat de 71,4 kWh i consta de 96 cel·les, que tenen refrigeració líquida i es monitoritzen per separat a la recerca d’indicis d’anomalies o deteriorament.

Per demostrar la confiança que té en la qualitat, fiabilitat i durabilitat de la bateria, Toyota garanteix que mantindrà com a mínim el 70% de la seva capacitat fins a 8 anys o 160.000 quilòmetres amb la garantia de fabricació de vehicle elèctric original, i fins a 10 anys o 1 milió de quilòmetres gràcies a la garantia lligada al Servei de Recerca Integral del Sistema Elèctric –Electric Vehicle Health Check (EVHC)–, que s’activa amb el programa Toyota Relax –revisió anual que amplia la garantia oficial any a any fins als deu anys–.