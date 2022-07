Ja havíem rodat amb les Zero grans i ja havíem quedat encantats amb la seva qualitat, aspecte o rendiment, així que pujar a la variant «petita», l’11 kW, corresponent als 125 c.c. d’un motor de benzina, que es pot conduir amb el carnet A1 o el B amb tres anys d’antiguitat, només hauria de ser una reducció d’aquelles bones sensacions, oi? Doncs no, o almenys no tant pel que fa a «reducció», ja que, com ens va advertir el distribuïdor oficial de Zero Motorcycles, la FXE 7.2 tornaria a sorprendre’ns.

Quan un està advertit, la sorpresa és sempre menor, t’ho esperes, doncs, tot i això, la primera vegada que girem el gas amb decisió –encara en la posició Custom, equivalent a la 2 de les tres disponibles, quedant l’Eco per sota i la Sport per sobre–, sabent de l’instantani pel que fa a resposta, el manillar gairebé se’ns escapa de les mans i, després de l’ensurt, se’ns va dibuixar un somriure a la cara que ja no ens abandonà durant la resta de la nostra prova… com tampoc la pregunta, com és possible que un motor d’11 kW, és a dir 15 CV, empenta tantíssim?

Vam haver de desplegar la seva fitxa tècnica per entendre-ho. I és que, aquest motor és el mateix que munta la variant per al carnet A2, que lliura 33 kW (44 CV) i amb què comparteix la xifra de parell màxim, ni més ni menys que 106 Nm. La diferència està en la xifra de potència contínua, que a l’A2 és de 15 kW (21 CV) i en què estàvem provant es reduïa a 11 kW (15 CV). La resta de les xifres és idèntic, totes dues arriben als 132 km/h de punta i els 121 km/h de punta sostinguda, totes dues compten amb una autonomia de fins a 161 km, totes dues pesen 135 kg, totes dues acceleren com un dimoni, etc.

Com a les Zero grans, tot a la FXE respira qualitat i excel·lents acabats, el seu ample manillar facilita les maniobres en aturat i la postura de conducció és còmoda i ofereix molt de control sobre els 135 kg del conjunt.