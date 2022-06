El món de l’automoció transita a alta velocitat pel carril de la innovació amb l’objectiu d’aconseguir quotes de sostenibilitat energètiques que compleixin els paràmetres de la Unió Europea. Citroën és una de les marques que millor s’està situant en aquesta cursa per assolir-ho, però no ho fa a qualsevol preu ni oblida la base dels èxits de la història de la marca.

És en aquest context que Citroën acaba de llançar al mercat una berlina de línies molt aerodinàmiques i amb moltes prestacions eficients en tots els aspectes de la conducció. Es tracta del nou Citroën C5X Híbrid Endollable, un model que hem posat a prova a les carreteres interiors de l’Alt Empordà amb la complicitat del concessionari oficial Interfren de l’avinguda Salvador Dalí de Figueres.

El resultat ha estat altament satisfactori, ja que el confort interior, la visibilitat directa i tecnològica durant la conducció, s’han combinat perfectament en un trajecte exigent amb revolts, canvis de rasants, corbes tancades, circulació urbana i trànsit per dos vials internacionals d’enllaç, com són la carretera N-II i l’autopista AP-7.

Per provar aquestes prestacions, hem fet un recorregut amb sortida i arribada des de Figueres passant per Vilamalla, Garrigàs, Arenys d’Empordà, Vilaür, Orriols, Bàscara i Pontós. El C5X Híbrid Endollable ens ha permès provar-lo en totes les condicions energètiques de la seva motorització. Fent bon ús de les opcions energètiques de funcionament, aprofitament bé l’efecte de reducció en baixades, rotondes i cruïlles, hem aconseguit un nivell d’estalvi de combustible molt notable, sempre assessorats per un panell indicatiu que permet estar al cas, en tot moment, de la marxa real del vehicle.

Una màquina excel·lent

La versió PHEV del Nou Citroën C5 X conjuga les prestacions i l’eficiència d’un motor benzina PureTech 180 CV amb l’energia sostenible d’una cadena de tracció elèctrica de 81 kW i una bateria d’ions de liti de 12,4 kWh per oferir una potència total de 225 CV. Tot això amb les sensacions i el plaer de conduir associats a una experiència de conducció sostenible.

Les seves emissions de CO2 de 32 g/Km i la seva autonomia 100% elèctrica que supera els 50 Km, segons el protocol WLTP permeten, a més, gaudir de tots els avantatges de l’etiqueta Zero de la DGT: des d’exempcions fiscals a estacionament gratuït en alguns municipis i la possibilitat d’accedir a àrees de trànsit restringides fins i tot en pics de contaminació.

Primícia mundial

El Nou C5 X Plug-In Hybrid està equipat de sèrie amb la Suspensió Activa Citroën Advanced Comfort, una primícia mundial de la marca del Doble Chevrón. Gràcies a sensors que analitzen la carretera i a una centraleta que determina la regulació, més o menys ferma, de l’amortidor de cada roda, el Nou C5 X ofereix el màxim confort als seus usuaris en qualsevol circumstància, filtrant obstacles, sots, irregularitats, guals i qualsevol altre element present a la calçada.

Gestió activa

Així, la gestió activa de la suspensió reforça el treball dels Amortidors Progressius Hidràulics® oferint un amortiment suau per sobrevolar la carretera reduint la inclinació de la carrosseria i garantint el manteniment de l’alçada lliure en cas d’exigència en l’ús de la suspensió.

Aquesta versió ofereix tres programes de la seva suspensió activa associades a la possibilitat de poder triar entre quatre modes de conducció: Hybrid, que optimitza l’ús de dos motors amb la suspensió en mode normal; Confort, que fa el mateix amb la suspensió en mode confort; el mode Electric, amb la suspensió en programa normal i zero emissions i, per als amants de les emocions fortes, el mode Sport, que situa la unió al terra, esprem al màxim les prestacions de la cadena de tracció híbrida i gestiona la direcció i la caixa de canvis automàtic per augmentar les sensacions esportives.