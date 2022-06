Els premis Cotxe de l'Any dels Lectors de Prensa Ibérica han tornat a reunir el sector de l'automoció espanyol en una concorreguda gala on el Hyundai Ioniq 5 rebia la vintena edició d'aquests consolidats guardons . Una gala en què també serien protagonistes Wayne Griffiths, president de Seat, i Alphabet España, premiats en aquesta ocasió amb les distinció de Nom del Motor i amb el Premi Institucional del Motor, respectivament.

Reyes Maroto, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, aprofitava la seva assistència a aquest esdeveniment per anunciar “la publicació al BOE d'una nova convocatòria que desenvolupem amb les Agrupacions Empresarials Innovadores amb una inversió import de 50 milions d'euros, i en què la indústria de l'automoció és de les que més se'n beneficia. Maroto també posava en relleu “l'aprovació de les bases del Pacte d'Estat per la Indústria en un document que demà es presentarà al Congrés i en què s'identifiquen els agents econòmics i socials com una palanca de transformació i que a través de aquest pacte d‟estat es dóna la confiança i la seguretat necessària”.

La titular de la cartera d'Indústria admetia que “ens trobem en un moment complex de transformació però també hem d'escriure una història per a la indústria de l'automoció, reforçant la col·laboració públic privada per liderar aquest procés”. En aquest sentit, Maroto va fer especial èmfasi en la posada en marxa del PERTE del Vehicle Elèctric i Connecta al qual se li ha sumat el PERTE Xip recentment presentat amb una inversió pública de més de 12.000 milions d'euros, que suposa que Espanya no només vol jugar el partit, sinó que surt a guanyar”.

Transformació de la mobilitat

Javier Moll, president de Prensa Ibérica, ressaltava en la seva intervenció "el compromís del sector de l'automoció amb el progrés i que, malgrat les dificultats, manté el pols inversor i trepitja l'accelerador per adaptar-se com més aviat millor a la transformació de la mobilitat" . Un procés protagonitzat per l'electricitat en què "les marques estan fent passos cada cop més ferms" recolzats pel govern amb l'objectiu de "convertir el nostre país en un hub de l'electromobilitat i impulsar l'economia, l'ocupació i la solvència d'un sector que és tractor a casa nostra”.

Davant del nou escenari industrial dominat per l'electricitat, el president de Prensa Ibérica, grup al qual pertany el Setmanari de l'Alt Empordà, assegurava que “ens trobem davant d'un repte, i alhora una oportunitat que no podem desaprofitar. Un tren al qual Espanya s'ha de pujar, i ho ha de fer al vagó de cap”.

Per finalitzar la seva intervenció, Javier Moll concloïa el discurs posant en valor el compromís de Prensa Ibérica per mantenir i reforçar el seu suport a la informació relacionada amb el món de l'automoció. Una “estratègia que es consolida amb la incorporació dels millors professionals per apostar des de les nostres capçaleres per la nova mobilitat i potenciar la nostra publicació estrella, NEOMotor, que aplega tota la informació del sector”.

Hyundai Ioiniq 5, Cotxe de l'Any dels Lectors

Pol Satrústegui, director general d'Hyundai Motor España, recollia de mans de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme el guardó de Cotxe de l'Any dels Lectors 2022 aconseguit pel Hyundai Ioniq 5. Un reconeixement que segons Satrústequi “ens fa especial il·lusió rebre en ser el primer model elèctric a aconseguir el Cotxe de l'Any dels Lectors, fet que demostra que el mercat està canviant en la seva evolució cap a la sostenibilitat”.

Així mateix, segons el directiu de la firma coreana, “l'Ioniq 5 és la punta de llança en matèria de tecnologia elèctrica de Hyundai, l'exponent més gran d'una aposta pels vehicles elèctrics per part de la nostra marca i que és l'avançament d'una gamma 100% elèctrica que comptarà amb 11 models d'aquí al 2030 i una inversió de 15.000 milions d'euros”.

Per la seva banda, Alberto Copado, CEO d'Alphabet Espanya, manifestava la seva satisfacció en recollir el Premi Institucional del Motor assegurant que “aquest reconeixement suposa un impuls a la nostra motivació per seguir avançant a impulsar la mobilitat sostenible per als nostres clients, igual que una injecció il·lusió per a tot el nostre equip i empreses col·laboradores”. Així mateix, el màxim dirigent al nostre país d'aquesta companyia de rènting del Grup BMW manifestava el camí per recórrer “per continuar oferint noves solucions i productes innovadors i caracteritzats per la sostenibilitat que ens ajudin en aquesta transició”.

A la seva edició 2022 els Premis Cotxe de l'Any dels Lectors han atorgat la distinció Nom del Motor a Wayne Griffiths. El president de Seat S.A. iniciava la seva intervenció mostrant la seva satisfacció per rebre un premi que “reconeix l'esforç de Seat per convertir Espanya en un hub del vehicle elèctric a Europa”. Un punt de referència per a la indústria automotriu que començava fa més de 70 anys quan “Seat va posar Espanya sobre rodes. Ara toca posar Espanya sobre rodes elèctriques”. En aquest sentit el principal dirigent de la firma espanyola va destacar la tasca realitzada per “convèncer el Grup VW per mobilitzar 10.000 milions d'euros en un autèntic projecte de país que suposa la inversió més gran del grup de les fronteres alemanyes”. Tot un desafiament del qual sortirà el primer “cotxe elèctric i sostenible made in Spain”, davant un futur davant del qual “no hi ha pla B, i en què és el moment d'accelerar i hem de sortir a guanyar”. Niurka Sancho, directora de lubricants de Cepsa i Raúl Costilla, CEO i director general de Mapfre Vida, van acompanyar Javier Moll i Reyes Maroto en el lliurament de les escultures de Martín Chirino a cadascun dels guardonats.