La moto elèctrica de carrer SR és un dels models més populars i de més trajectòria de Zero i la SR 2022 supera la seva antecessora en tots els sentits. La nova SR està construïda sobre el conegut xassís d’acer de la marca i ofereix el rendiment més premium de Zero, marca representada per Moviroses de Fornells de la Selva, però a un preu més assequible.

La nova SR 2022 equipa de sèrie el motor ZF 75-10, que amb 55 kW (74 CV) de potència i 166 Nm de parell motor, és capaç d’assolir una velocitat màxima de 167 quilòmetres per hora. A més, l’activació de l’Speed & Performance Boost, mitjançant la Cypher Store, desbloqueja totes les funcions del motor, així com actualitza la SR amb l’Advanced Bosch Motorcycle Stability Control, que afegeix l’assistència a la conducció en corbes a l’ABS, control de tracció i control de parell. La SR 2022 està gestionada pel nou sistema operatiu Cypher III+ i està disponible amb la bateria ZF de 14,4+ kWh, que es pot ampliar fins als 17,3 kWh mitjançant la Cypher Store. A més, amb l’accessori addicional Power Tank, la capacitat total de la bateria es pot ampliar encara més, fins als 20,9 kWh, la capacitat més gran de la bateria de Zero. Una altra gran novetat de la SR 2022 és la possibilitat de carregar des de la xarxa pública de recàrrega de vehicles elèctrics mitjançant el connector Mennekes (tipus II). La companyia ofereix adaptadors de presa de corrent per carregar a casa, a l’oficina o a qualsevol altre lloc equipat amb una presa de corrent estàndard. En el mercat europeu, la SR 2022 ha substituït la SR/F Standard.