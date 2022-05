Kia i Land Rover són dues marques capdavanteres en l’àmbit mundial i estan ben representades a Figueres a través del concessionari oficial que gestiona l’empresa Texauto. Les seves instal·lacions estan situades a la carretera de Roses, a l’alçada de Vilatenim. En elles s’ofereix un servei integral que inclou la comercialització de tots els vehicles nous de les dues marques i tots els aspectes vinculats a la postvenda, el manteniment, les revisions i les reparacions de planxa, pintura, electricitat i electrònica. També tenen un bon assortit de vehicles de km 0 i de segona mà totalment garantits.

«Tenim un taller amb vocació de multimarca, amb un equip molt professional en formació constant i que coneix molt bé el sector de l’automoció. Estem especialitzats sobretot en Kia i Land Rover, però podem atendre les necessitats de qualsevol client amb vehicles d’altres marques», diu la gerent Anna Teixidor, representant de la segona generació de l’empresa familiar fundada a Figueres i que també és present a Girona i Fornells de la Selva.

Aquest servei integral i d’alta qualitat és el reflex de la realitat de Kia, una marca capdavantera que, segons les xifres publicades per l’Associació Europea de Fabricants d’Automòbils (ACEA), durant el mes d’abril, ha aconseguit una quota de mercat important del 5,7% a Europa. Aquest resultat iguala la quota de mercat rècord assolida per Kia el mes de gener passat, i col·loca la marca entre les cinc més venudes durant aquest mes.

El nou Kia Niro

Els models més venuts per Kia al mes d’abril han estat el nou Sportage amb 8.368 unitats, la família Ceed amb 7.995 unitats i la gamma electrificada Niro amb 6.735 unitats. Tots ells estan disponibles en el concessionari de Figueres. El Kia Niro, el popular crossover de la marca coreana, s’ha redissenyat completament des de zero per satisfer les complexes i diverses necessitats dels usuaris d’automòbils, preocupats pel medi ambient. Tres sistemes de propulsió electrificats de darrera generació, materials interiors sostenibles i una seguretat excepcional es combinen per garantir que la nova generació superi les expectatives dels clients.

A mesura que Kia continua complint la seva estratègia anomenada Pla S, ha previst una gamma totalment electrificada per al 2035, amb un total de 14 models elèctrics amb bateria que es llançaran per al 2027.