El RZ 450e és un nou SUV elèctric de bateria, el primer vehicle de Lexus que s’ha desenvolupat des de zero per ser exclusivament elèctric. Comercialitzat a la demarcació de Girona per Lexusauto, no és un vehicle que simplement adopta l’energia de la bateria en lloc d’un motor de combustió convencional; va molt més enllà, i materialitza el potencial interessant de les noves tecnologies que potencien el rendiment i el plaer al volant, fidel a la filosofia de Lexus Electrified.

L’enginyer en cap, Takashi Watanabe, explica: «La nostra visió consisteix a utilitzar la tecnologia d’electrificació com a mitjà per potenciar les prestacions del vehicle, perquè les generacions futures puguin continuar gaudint al volant». Abans de res, el RZ és un Lexus, i manté les millors qualitats de rendiment i artesania que porta associades la marca. La companyia ha aprofitat més de 15 anys d’experiència en electrificació de vehicles per maximitzar els avantatges d’un vehicle 100% elèctric, amb l’essència refinada i l’experiència al volant característiques de la marca. Fruit d’aquesta experiència, incorporem una transmissió avançada anomenada DIRECT4, que combina la utilització de dos e-Axle als eixos davanter i del darrere, amb un control del parell independent a cadascuna de les quatre rodes. Compte també de forma opcional amb el sistema One Motion Grip, que combina el volant Steering Yoke, amb un sistema de direcció Steer-by-wire. La conducció i la resposta estan assegurats gràcies a una nova plataforma utilitzada per primera vegada i exclusiva per a vehicles elèctrics, que confereix una excel·lent rigidesa de la carrosseria, un baix centre de gravetat i una gran distància entre eixos. Al xassís, sota el terra de l’habitacle, va plenament integrada una potent bateria d’ió de liti de 71.4 kWh, la qualitat de la qual s’ha controlat al detall per garantir un rendiment sostingut a llarg termini. Sense emissions Sense emissions de cap mena, l’RZ ajudarà Lexus en el seu camí cap a la neutralitat en carboni i una mobilitat social sostenible. En aquest sentit, el rendiment del vehicle sobre l’asfalt no és l’única prioritat; abasta tot el seu cicle de vida, des de l’aprovisionament de peces a la fabricació, així com el manteniment i, en darrera instància, el reciclatge. Així, ja s’han adoptat nous mètodes els processos de producció que generen més emissions per minimitzar-los. El RZ 450e es fabrica en una de les factories icòniques de Lexus, que han vist néixer models tan exclusius amb LC o LFA. Lexus apunta a ser una marca 100% elèctrica a escala mundial per al 2035. Amb l’ambició d’assolir aquest objectiu per al 2030 a Europa, i l’RZ és el nou pas de Lexus cap a aquest objectiu.