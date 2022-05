A l’era de l’electromobilitat tothom aposta per aquesta tecnologia. Tothom? Bé. És clar que Toyota és la marca dels cotxes híbrids per excel·lència. El fabricant japonès ha dut a terme una tasca constant i eficaç d’evangelització del sistema i són líders en un mercat que ara molts també volen conquerir. Tot i això, i encara que molts pensin que és un invent de Toyota, els primers híbrids daten de finals del segle XIX i no eren japonesos.

El primer híbrid de la història, de manera més o menys unànime, s’atribueix a Ferdinand Porsche. L’any 1898 va aparèixer el Lohner Porsche, que combinava un propulsor de benzina girant a una velocitat constant amb l’objectiu d’alimentar una dinamo, la qual carregava les bateries elèctriques i arrencava el motor de combustió.

Tot i això, Toyota és la marca que ha estat capaç d’hibriditzar el mercat de l’automòbil, popularitzar la fórmula i disposar de la gamma més gran de models híbrids. I encara que ens soni a contradicció, el darrer llançament de Toyota no és híbrid, ni està electrificat. Tampoc recorre al reposa peu que fa la marca en anomenar-lo Electric Hybrid (com han fet amb la resta de la gamma en els darrers anys, i és que sembla que el carro d’elèctric llença molt), perquè no ho és.

El darrer Toyota és un cotxe amb motor de combustió (megaeficient) i el seu nom l’Aygo X Cross. Així doncs, ni rastre d’electrificació en aquest petit urbà que crida l’atenció pel seu disseny atrevit i jove, a més del seu concepte ‘crossover’ (tot i que avui dia aquest qualificatiu ja abasta massa especificacions de carrosseria i sembla que si no ets SUV no ets ningú). La marca ens diu que han apostat per aquesta tecnologia atenent la demanda del mercat i la rendibilitat que ofereix. A més, estratègicament és el moment davant de la retirada de moltes marques del segment A, el dels urbans petits, com són Ford, Peugeot, Citroën i Opel.

A partir de maig

Les primeres unitats començaran a lliurar-se al maig i la gamma de preus va dels 13.600 euros (acabat Play) fins als 17.000 euros (acabat Limited). És un vehicle per als que ens agrada moure’ns per la ciutat, sense complexos. El podreu conèixer en el concessionari oficial Toyota Noumovil de Figueres.

Tecnològicament parlant, més enllà del motor, el Toyota Aygo X Cross ens ofereix un sistema multimèdia Toyota Touch 2 amb pantalla tàctil de 7 polzades i connexió (ja obligat) Apple Car Play i Android Auto. També disposa de càmera de visió del darrere (de molt bona qualitat) i el mateix paquet de seguretat del Yaris i Yaris Coss (aquests sí que són Electric Hybrid) com és el sistema de reconeixement de senyals, detecció de vianants i ciclistes, avisador de canvi involuntari de carril amb assistent de trajectòria i control intel·ligent de llums de carretera.

El seu motor de gasolina tricilíndric d’un litre de cilindrada lliura 72 CV de potència i el podem associar tant a una caixa de canvis manual de cinc relacions o bé una automàtica CVT. Parlar de prestacions en aquest cotxe (no híbrid de Toyota) és fer-ho de consum reduït. Entre 4,9 i 5,2 litres per a l’automàtic i entre 4,7 i 5 litres per al manual.