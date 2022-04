Prensa Ibérica reafirma la seva aposta pels productes de motor i impulsa nous projectes amb la creació d'una nova direcció estratègica en aquesta matèria, que assumirà Xavier Pérez, membre del jurat de Car Of The Year , actual responsable de la secció de motor a El Periódico i coordinador adjunt de Continguts de Neomotor.

Xavier Pérez, que posarà la seva experiència al servei de la Direcció de Motor de Prensa Ibérica, i Vicente Montoro, com a Gerent de l'àrea de Motor , lideraran un projecte renovat amb el qual el grup pretén impulsar la informació sobre el sector des de la vessant de producte i des d'enfocaments tan actuals com la transformació cap als serveis de mobilitat, la sostenibilitat a l'automoció, la innovació tecnològica o la connectivitat del futur.

“En un moment en què la societat i el món del motor es troben immersos en una transformació total, des de Prensa Ibérica volem accelerar, fer un pas més i acompanyar un sector que considerem estratègic, amb la transformació dels nostres productes de motor” , assegura Xavier Pérez.

Neomotor, l'ambiciós projecte on conflueixen tots els actius que té el grup al món de l'automoció, seguirà sent una prioritat. Vicente Montoro, assenyala que “els esforços es dirigiran a enfortir el nostre compromís com a grup i apostarem per una nova visió més enllà del producte. Ens interessen les històries, les experiències i, sobretot, la relació de l'usuari amb el seu entorn i amb el sector”.

Sobre Prensa Ibérica

Grup líder de la informació local i regional a Espanya, Prensa Ibérica edita 25 diaris impresos i digitals, a més de 26 Cròniques, a onze comunitats autònomes i diverses revistes.

Amb 1,7 milions de lectors en premsa i revistes (EGM) i més de 255.000 exemplars (OJD), el grup és líder en audiència i difusió a diverses autonomies i té un posicionament cada vegada més gran en suport digital. A Internet, les seves publicacions arriben als 27,1 milions de visitants únics.