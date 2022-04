El Club Nàutic l’Escala és un port modern i tranquil amb més de 50 anys d’experiència donant servei a embarcacions i persones amb l’excel·lència com a objectiu. Disposa de 944 amarradors de fins a 22 metres d’eslora, una àmplia oferta d’activitats esportives i els serveis necessaris perquè l’estança sigui tot un plaer. El seu equip de professionals, per la seva banda, us assistirà i proporcionarà tota la informació necessària per aprofitar al màxim la vostra visita.

I és que gràcies a la seva situació privilegiada, el Club és el punt de partida perfecte per descobrir els parcs naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i el del Montgrí, així com les ruïnes d’Empúries i el nucli antic de l’Escala des del mar.

El port compta amb prop de 700 socis i ofereix també amarradors de lloguer disponibles per fer escala una o diverses nits, així com interessants paquets de promocions i descomptes per estades més llargues. De cara a aquesta temporada d’estiu destaca, especialment, el Forfait de Temporada, que inclou l’amarrador i tots els serveis per gaudir de la Costa Brava de l’1 de maig al 31 d’octubre. Ofereix, a més, condicions especials per a embarcacions de fins a set metres d’eslora. El paquet d’Estada Quinzenal, d’altra banda, ofereix un 5% de descompte sobre la tarifa diària per reserves de 15 dies de l’1 de maig al 30 de setembre.

El Club, però, obre també les portes a gaudir d’esports nàutics com són la vela lleugera i de creuer, el rem de mar, el caiac o el paddle SUP en diferents modalitats perquè tothom pugui trobar l’alternativa que millor s’adapta a les seves necessitats.

A més, des del Club és possible llogar embarcacions i motos aquàtiques, així com obtenir titulacions nàutiques. Brinda l’oportunitat de gaudir del submarinisme i de practicar la pesca esportiva amb la millor companyia a través de les trobades que organitza cada mes. El Club també dona accés a Varador l’Escala, centre de manteniment i reparació d’embarcacions amb capacitat per atendre unitats de fins a 60 tones.

Club Nàutica l'Escala

Adreça: Porta de la Clota, s/n. L'Escala.

Telèfon: 972 770 016

Web: www.nauticescala.com