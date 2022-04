Toyota Espanya ha llançat el nou Toyota RAV4 Electric Hybrid Adventure. La nova variant de la gamma RAV4 Electric Hybrid es distingeix de la resta no només pel seu disseny frontal únic sinó per les seves capacitats off-road més grans, ja que únicament està disponible amb tracció total elèctrica intel·ligent AWD-i i compta amb una suspensió sobreelevada (+10 mm ).

La part davantera del nou RAV4 Electric Hybrid Adventure té una imatge més off-road que la del repte de versions de la gamma gràcies a la graella, protector inferior i fars específics. També són exclusives les llantes d’aliatge de 19 polzades i en color negre setinat, a més de la tapisseria amb detalls de taronja.

Opcionalment, l’equipament pot portar un pas més enllà de la mà del paquet Adventure Plus, que inclou sistema de so premium JBL, sostre panoràmic practicable i sistema de navegació GO amb funcions avançades.

El nou RAV4 Electric Hybrid Adventure el trobareu en el concessionari oficial Noumovil de Figueres. Està disponible en cinc colors de carrosseria: Gris Grafito, Negre Cosmo, Vermell Tòquio i Urban Khaki més la combinació exclusiva bitó Urban Khaki i sostre Gris Ascari, una picada d’ullet-homenatge al característic sostre de color clar del clàssic Land Cruïser FJ40. Dins la gamma RAV4 Electric Hybrid, aquesta nova variant reemplaça a la versió Black Edition i se situa entre els acabats Style i Luxury.

Aquesta nova variant dins de la gamma RAV4 Electric Hybrid porta un pas més enllà el seu atractiu i el seu lideratge com a SUV més venut del món.

RAV4 Electric Hybrid Adventure ja es comercialitza a la Xarxa Oficial de Concessionaris de Toyota, entre els quals hi ha Noumovil de Figueres, des de 42.850 € o per només 314 €/mes amb Toyota Easy, programa de finançament i serveis afegits que suposa 4 anys de garantia i 4 anys de manteniment. En format rènting tot inclòs a través de KINTO One, és possible accedir a un RAV4 Electric Hybrid per 475 €/mes –acabat Advance, amb un contracte de 48 mesos i 10.000 km/any–.