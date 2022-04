Nissan ha mostrat el seu rumb cap a un futur sostenible i ha reforçat la seva posició al mercat europeu amb la presentació de la seva nova gamma electrificada de sis models que arriba aquest estiu. Aprofitant la seva experiència i lideratge en tecnologia elèctrica, Nissan està potenciant el canvi cap a la mobilitat electrificada amb l’oferta més emocionant i completa de la marca fins ara.

Després de la decisió de no invertir en el desenvolupament de motors de combustió Euro 7 per a turismes, Nissan no introduirà cap nou turisme amb motor de combustió interna pur a Europa a partir del 2023. Nissan espera que el 75% de les seves vendes a la regió sigui electrificada per a l’any fiscal 2026, amb l’ambició d’assolir el 100% al final de la dècada.

Aquest anunci estableix un paper de lideratge a l’estratègia Ambition 2030, la visió a llarg termini de la companyia per potenciar la mobilitat i més enllà.

«Nissan avança cap a un futur electrificat, amb Europa liderant el camí. Hem establert una direcció clara a través d’Ambition 2030 i amb la nostra nova gamma electrificada estem aplanant el camí cap a un futur sostenible», va dir Guillaume Cartier, president de Nissan per a Àfrica, Orient Mitjà, Índia, Europa i Oceania. «Aprofitant la nostra presència global i les associacions de l’Aliança, aquest és un moment històric per a Nissan a Europa amb l’arribada de l’oferta de productes més completa fins avui. Hem aprofitat la nostra naturalesa disruptiva i la nostra experiència elèctrica per oferir un conjunt de tecnologies de motoritzacions electrificades que satisfan les necessitats dels nostres clients, sense comprometre l’emoció».

Anant més enllà del vehicle, Nissan aposta per un ecosistema integral d’energia que explora iniciatives per optimitzar i expandir les capacitats de gestió de l’energia de la bateria. L’ecosistema de fabricació insígnia de Nissan, EV36Zero, amb seu a Sunderland, Regne Unit, reuneix la producció de vehicles i bateries, impulsat per energies renovables per establir el pla per al futur de la mobilitat de fabricació. Combinant EV36Zero amb la nova gamma de productes electrificats de la regió, Nissan ha passat pàgina a Europa amb un camí clar cap a l’electrificació i la neutralitat de carboni.

Nissan, representada a la comarca pel concessionari Interdiesel, ofereix més opcions, més emoció i més accessibilitat que mai. Amb la introducció de la tecnologia híbrida a Juke, e-Power a Qashqai i X-Trail i el llançament d’Ariya, un vehicle elèctric pur, 2022 marca l’any que Nissan oferirà màxims nivells d’electrificació per satisfer les necessitats de tots els clients.