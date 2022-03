Toyota Espanya llança al mercat el nou Toyota Yaris GR Sport, un nou membre de la família GR Sport, acabat de disseny esportiu que configura l'accés a l'univers Toyota Gazoo Racing. Suposa la segona generació de Yaris GR Sport que arriba a Espanya -la primera es va comercialitzar entre finals del 2018 i mitjans del 2020- i el quart membre de la gamma GR Sport actualment amb Corolla GR Sport, Corolla Touring Sports GR Sport i Toyota C-HR GR Sport. A ells s'unirà properament Hilux GR Sport.

El nou Yaris GR Sport, que es comercialitza únicament amb motorització híbrida elèctrica 1.5 Dynamic Force de 85 kW/116 CV, es distingeix de la resta de versions de la gamma Yaris Electric Hybrid pel seu disseny amb ADN de Toyota Gazoo Racing.

Així, a l'exterior, compta amb unes noves llantes d'aliatge de 18 polzades amb segments en vermell mecanitzat, graella frontal de disseny de bresca d'abella, amb anagrama GR, i difusor del darrere. A l'interior, inclou seients esportius GR Sport amb tapisseria de tela, repunts en vermell i logo GR, a més de volant de tres radis de cuir perforat i repunts igualment en color vermell.

Tant la suspensió davantera com la posterior s'han revisat per millorar-ne el rendiment. Els amortidors s'han optimitzat de manera que, a menor velocitat, reaccionen més ràpid, per oferir una millor resposta de la direcció i més confort de marxa. D'altra banda, darrere, s'han optimitzat els ressorts per eliminar la inclinació de la carrosseria o l'elevació de les rodes en accelerar i frenar, i garantir així una experiència més intensa al volant.

La direcció assistida electrònica del Yaris GR Sport s'ha actualitzat per reduir el temps de reacció de les accions del conductor sobre el volant, cosa que dóna lloc a una major precisió del traçat al carril i una millor resposta de la direcció.

Els reforços addicionals bilaterals sota el xassís del Yaris GR Sport potencien la rigidesa del vehicle, el tacte de conducció i l'estabilitat. El rendiment aerodinàmic ha millorat gràcies als revestiments addicionals de l'interior dels passos de rodes davanters i del darrere, per disminuir la resistència a l'avenç.

Equipament complet

L'equipament de sèrie inclou fars, llum diürna i pilots LED, vidres del darrere enfosquits, entrada i arrencada sense clau, climatitzador bi-zona, sensors de llum i pluja, sistema multimèdia Toyota Touch 2 amb pantalla tàctil de 8 polzades i connexió Apple CarPlay i Android Auto i, com totes les versions de la gamma Yaris Electric Hybrid, la darrera versió de Toyota Safety Sense, el conjunt de sistemes de seguretat i ajuda a la conducció de Toyota.

Com a picada d'ullet al seu “germà” GR Yaris RZ, el nou Yaris GR Sport està disponible en els tres mateixos colors: Blanc Classic, Negro Azabache i Rojo Emoción. A ells s'hi uneix una quarta opció, anomenada Gris Ascari i que ha tingut gran èxit en les variants GR Sport de Corolla, Corolla Touring Sports i Toyota C-HR.

Addicionalment, per a aquells clients que vulguin anar encara més enllà, s'ofereix el paquet GR Sport Plus, que suposa carrosseria bi-to amb sostre negre, a triar entre Blanco Perlado, Gris Ascari i Rojo Emoción, seients amb tapisseria de cuir i Alcantara, carregador sense fil de smartphone i el sistema multimèdia d'última generació Toyota Smart Connect amb pantalla tàctil de 9 polzades i connexió sense cables via Apple CarPlay.

El nou Yaris GR Sport ja es comercialitza a la Xarxa Oficial de Concessionaris de Toyota Espanya, entre les quals hi ha Toyota Noumovil de Figueres, per 19.950 €, o 21.700 € en el cas de Yaris GR Sport Plus. Aquests preus situen a Yaris GR SPORT i Yaris GR SPORT Plus al mateix nivell de preus que els acabats Style i Style Plus. En cas d'optar pel programa de finançament Toyota Easy, es pot accedir a un Yaris GR Sport per només 148 €/mes.