El Lexus NX 450h+ ha estat nomenat híbrid endollable de l'any en els prestigiosos premis britànics What Car? Aquest primer reconeixement és un gran començament per al nou SUV premium de mida mitjana, el primer model híbrid endollable de Lexus, llançat a finals de 2021. What Car? també ha distingit el Lexus LC 500 Cabrio amb el premi al Millor descapotable de gamma alta.

El 450h+ és el model de referència de la nova gamma NX, un vehicle que obre un nou capítol per a la marca representada per Lexus Girona, introduint noves adreces de disseny, noves motoritzacions i millores considerables en termes de rendiment dinàmic. La innovació tecnològica proporciona opcions multimèdia i de connectivitat superiors, així com els nous i millorats sistemes de seguretat activa i assistència al conductor de Lexus Safety System+. Lexus es va valer del seu lideratge en tecnologia elèctrica híbrida al mercat premium per crear un nou motor per al NX 450h+ que sobresurt en tots els sentits. El sistema endollable comprèn motors elèctrics i bateria, genera un màxim de 227 kW/ 309 CV DIN, per poder accelerar de 0 a 100 km/h en poc més de 6”. D’altra banda, les xifres d’emissions CO2, entre 21 i 25 g/km, i de consum de combustible, de 0,9-1,1 l/100 km, estan entre les millors de la categoria. Gràcies a la seva potent bateria recarregable de ió de liti i a l’eficiència general del sistema motor, el NX 450h+ ofereix a més una autonomia en mode elèctric substancialment superior: arriba als 70-74 km en cicle WLTP combinat, i puja fins a 89-97 km en cicle urbà, és a dir, el doble de l’autonomia que ofereixen els competidors del segment. Chris Hayes: "El nou NX 450h+ és un model fonamental per a la nostra marca, que inicia el camí per a futurs vehicles Lexus i puja encara més el llistó en termes de plaer al volant, rendiment mediambiental i qualitat integral" Lexus va escollir el tema de «bellesa definitiva» per desenvolupar el LC 500 Cabrio, un vehicle que reinterpreta amb gran encert el guardonat disseny de l’emblemàtic LC coupé. Gràcies al seu sofisticat disseny aerodinàmic i a la factura a mida del mecanisme de plegat de la capota, el model presenta unes línies poderoses i elegants i assegura el màxim confort per als ocupants, amb capota o sense. Chris Hayes, directiu de Lexus, comenta: «El nou NX 450h+ és un model fonamental per a la nostra marca, que inicia el camí per a futurs vehicles Lexus i puja encara més el llistó en termes de plaer al volant, rendiment mediambiental i qualitat integral. Que el nostre primer model híbrid endollable hagi rebut aquest premi en la seva estrena, és tot un èxit que tothom a Lexus valora molt. De la mateixa manera, el reconeixement al LC500 Cabrio reflecteix l’abast de l’excel·lència tècnica i de disseny que fa gala la nostra companyia».