El nou Toyota Corolla Cross suma per primer cop l’espai, la funcionalitat i el disseny potent i sòlid dels tot camí del segment C al model més venut del món. No només aquest nou tot camí completarà la família Corolla, formada actualment per les variants de carrosseria cinc portes, familiar (Touring Sports) i berlina (Sedan), sinó que també remata l’alineació de tot camí de Toyota, que ara oferirà als clients la gamma més àmplia del mercat europeu. El podreu trobar al concessionari oficial Noumovil de Figueres.

A partir de la plataforma TNGA de Toyota, el nou Corolla Cross incorpora els darrers avenços de la plataforma GA-C, que aporten beneficis a l’estil, el disseny, la tecnologia i la dinàmica de conducció. Disseny i configuració L’estil robust i poderós del nou tot camí de Toyota s’ha modelat a la mida del mercat europeu. Té una combinació única de grups òptics frontals i del darrere que complementen la graella frontal de doble trapezoide, uns prominents parafangs i l’estrenyiment posterior característic d’un tot camí urbà. Per mida, se situa entre el Toyota C-HR i el Toyota RAV4, al centre del competit segment C a Europa, oferint el confort, la funcionalitat i la versatilitat que necessiten les famílies actives amb fills petits. L’interior ofereix a tots els ocupants una visibilitat excepcional, uns amplis reposacaps i espai per a les cames tant davant com darrere, unes obertures de les portes particularment grans, i més llum i la sensació d’amplitud que transmet el sostre solar panoràmic. El maleter combina un fàcil accés, gràcies a la baixa altura de la vora, amb una àmplia obertura de la porta, molt pràctica per carregar objectes voluminosos, com cadires de nadó o bicicletes. Corolla Cross és el primer model Toyota equipat amb el nou sistema híbrid de cinquena generació. Amb tracció davantera o total (AWD-i), evoluciona respecte als seus predecessors en oferir més parell, més potència elèctrica, una eficiència superior i un plaer més gran al volant. S’ha redissenyat la caixa de canvis amb tracció directa (transeje) i, a més, es combina amb nous sistemes lubricants i de distribució de l’oli que fan servir oli de baixa viscositat. Això contribueix a millores en termes deficiència i potència, gràcies a la disminució de pèrdues elèctriques i mecàniques. La nova bateria, que incorpora els avenços més recents en el camp de les bateries de ió de liti, és més potent, i un 40% més lleugera. La potència, tant del motor elèctric com de combustió, s’ha incrementat, fins a donar lloc a una potència total del sistema més d’un 8% superior.