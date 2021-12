L’empresa AM94 Motor, concessionària oficial de MG a la demarcació de Girona, segueix oferint vehicles de qualitat a un preu molt assequible de reconeguda qualitat i elevades prestacions. La marca s’ha reforçat amb un nou model, el MG ZS de benzina en versions 1.5 VTI-tech de 106 CV i un 1.0 T-GDI de 111 CV. A més, es pot equipar amb canvi manual o automàtic per completar a la perfecció l’oferta MG i amb un preu molt atractiu que parteix des dels 15.950 euros.

El renaixement de MG presenta un SUV totalment equipat i familiar. El MG ZS és un cotxe elegant i còmode, perfecte per a famílies ocupades que busquen una gran relació qualitat-preu sense renunciar a la practicitat o a l’estil. Sent perfecte per a la conducció urbana, el MG ZS és una opció intel·ligent per als conductors que busquen un vehicle espaiós i pràctic combinat amb l’última tecnologia.

Ja sigui per la seva estructura de carrosseria dissenyada per ordinador o per les seves útils funcions d’assistència al conductor, MG sempre estableix seguretat com la seva màxima prioritat. El MG ZS, en el seu acabat Luxury, inclou tant el control d’angle mort com l’alerta de trànsit creuat del darrere per ajudar a prevenir i evitar possibles accidents. En aquesta mateixa versió, ve equipat amb una càmera d’aparcament de 360° per proporcionar una visió sense obstacles fins i tot als llocs més estrets. La rigidesa torsional de la carrosseria del vehicle és de 18.400 Nm, compta amb un disseny d’estructura de gàbia d’absorció d’energia i tot el material està fabricat amb acer d’alta resistència a la tensió.

El MG ZS EV es distingeix fàcilment a la carretera pel seu vistós disseny, que inclou el famós logotip octagonal, la calandra de rombes i els fars led.

Gràcies a un dels millors espais interiors del darrere de la seva classe, al seu terra pla de la part posterior i a les seves àmplies dimensions, el MG ZS és més que capaç de transportar tot allò essencial. L’espai del maleter de 448 litres és prou gran per a un viatge de cap de setmana i, gràcies als seients del darrere plegables pot arribar fins a 1.166 litres

Els detalls cuidats de l’interior del MG ZS ofereixen el màxim confort i estil, cosa que afegeix una sensació de qualitat a la conducció familiar. Amb uns materials increïblement suaus, els efectes de cuir i les costures sofisticades, el MG ZS ofereix un acabat de primera qualitat a un preu molt assequible.