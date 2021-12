Toyota ha estrenat aquesta tardor el nou bZ4X, el primer model d’una nova sèrie de vehicles elèctrics de bateria –Battery Electric Vehicles (BEV)– anomenada bZ –beyond Zero, o més enllà de Zero–. Fidel en termes de disseny i tecnologia al prototip en què s’inspira, presentat a principis d’any, el nou bZ4X és el primer model elèctric desenvolupat totalment per Toyota. També es tracta del primer vehicle fabricat a la nova plataforma específica per a models elèctrics de la companyia. Es basa en la filosofia e-TNGA i ha estat desenvolupada en col·laboració entre Subaru i Toyota.

La incorporació de la bateria com a part integral del xassís, sota el pis, ofereix avantatges fonamentals, com un baix centre de gravetat, un excel·lent equilibri entre els eixos davanter i del darrere i una elevada rigidesa de la carrosseria, cosa que dóna lloc a una seguretat , un confort de marxa i un tacte de conducció excel·lent. El bZ4X és un tot camí elèctric còmode i espaiós, disponible amb un sistema de tracció total que proporciona un rendiment tot terreny líders a la categoria, amb motors elèctrics independents per a cada eix. El seu disseny exterior, net i elegant, reflecteix tant les qualitats avançades com a vehicle elèctric com la seva condició de tot camí, i estrena una nova forma frontal característica, que transmet la ferma presència del nou bZ4x. La llarga distància entre eixos dóna lloc a una gran amplitud dins de l’habitacle, de cinc places, lluminós i obert, i també un maleter generós. Aprofitar l'experiència Toyota ha aprofitat els seus més de 25 anys d’experiència en tecnologies de vehicles electrificats per assegurar que la bateria de lió de liti que propulsa el bZ4X presenta uns nivells de qualitat, durabilitat i fiabilitat líders al món. Fins i tot després de deu anys d’ús, s’espera que la bateria funcioni encara al 90% de la seva capacitat original. Amb la bateria totalment carregada, s’espera que l’autonomia superi els 450 km –segons la versió–. El bZ4X oferirà així mateix característiques tecnològiques avançades, com un panell solar al sostre per ajudar a carregar la bateria mentre circula o està aparcat, i la tercera generació del sistema Toyota Safety Sense, amb prestacions noves i millorades de seguretat i assistència al conductor. Fins i tot després de deu anys d’ús, s’espera que la bateria funcioni encara al 90% de la seva capacitat original. El bZ4X s’ha presentat a Europa per posteriorment obrir-se un procés de reserva en línia per a aquells clients que vulguin ser els primers a poder assegurar-se una de les primeres unitats que es fabricaran. Podeu conèixer millor el model adreçant-vos al concessionari oficial Noumovil. El bZ4X és el primer vehicle fabricat a la nova plataforma específica per a BEV de Toyota, basada en la filosofia e-TNGA. Aquesta plataforma, totalment nova, ofereix la flexibilitat de poder-se utilitzar en possibles futurs models bZ i està dissenyada per a la producció a escala. Un aspecte crucial és que la bateria, molt prima, està situada totalment sota el pis i forma part del xassís, cosa que ajuda a aconseguir un baix centre de gravetat, ideal per a l’equilibri davant-darrere i la rigidesa de la carrosseria.