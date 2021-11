GM Food, companyia referent en el sector de la distribució alimentària a l’Estat amb seu a Vilamalla, ha incorporat vehicles híbrids a la seva xarxa comercial, dins de la seva estratègia per a reduir les emissions de CO2 i a favor de la sostenibilitat. La companyia ha contractat a Toyota en format rènting 29 vehicles Corolla Electric Hybrid amb distintiu ambiental ECO i retolats amb l’eslògan «Hybrid, Cuido del planeta», que començaran a donar servei en la xarxa comercial que la companyia té repartida per tota Espanya.

GM Food ha apostat per Toyota i la seva tecnologia híbrida elèctrica per a renovar la seva flota de vehicles dièsel amb l’objectiu de reduir el consum i les emissions de CO2 , garantint així el respecte al medi ambient com a eix de les seves activitats. L’acció representa una reducció del 25% de les emissions respecte als vehicles substituïts.

La nova flota de cotxes ha estat lliurada en la seu de GM Food a Vilamalla, en un acte en el qual van ser presents el director general de GM Food, Lluís Labairu i el seu director executiu de Serveis Corporatius, Lluís Periáñez, al costat de Marc Peralta, fleet operations sènior manager de Toyota España, Rocío Garrido, fleet operations area manager de Toyota España i Xavier Espígol, gerent del concessionari oficial Noumovil de Figueres.

Una llarga experiència

La tecnologia Toyota Electric Hybrid aglutina ja més de 25 anys d’història i més de 18 milions de vehicles electrificats comercialitzats a tot el món. Aquestes xifres permeten a Toyota ser líder en l’electrificació del mercat i expandir-se també a nivell corporatiu, amb tota classe de flotes tant a nivell públic com privat, amb entitats, governs, cossos de seguretat i empreses de tota mena apostant per una tecnologia eficient i mediambientalment sostenible.

La nova gamma dels Toyota Corolla emet menys de cent vint grams per quilòmetre de diòxid de carboni. El sistema d’accés i engegada és sense clau. A més, també compten amb la ràdio digital DAB i el sistema d’avís acústic AVAS (Acoustic Vehicle Alerting Sistem) per alertar als vianants de la presència del vehicle quan circula a baixa velocitat amb el sistema elèctric, que és silenciós.

Amb aquests models, Toyota estrena les noves funcionalitats de l’app de serveis connectats MyT. S’aprofita el nou mòdul de comunicacions de dades (DCM), que permetrà rastrejar el vehicle amb GPS i revisar els fars, les finestres i el bloqueig de les portes des del mòbil en cas que es detecti un canvi de posició no controlat.