Toyota renova els models Proace i Proace Electric implementant canvis en tota la seva gamma de vehicles comercials per a l’any 2022 amb un nou grau d’equipament, opcions de finançament, i en el cas de Toyota Proace Van, amb un motor nou i més potent, que augmenta l’atractiu de l’oferta de vehicles comercials que formen part de Toyota Professional.

Aquesta actualització suposa diverses millores en l’equipament de sèrie del vehicle, tant per a la motorització convencional com en la versió 100% elèctrica, que estan principalment enfocades a millorar l’ergonomia, la seguretat, les prestacions i el confort de conducció, complint així amb els requeriments de cada client.

La segona generació de Proace, la furgoneta de mida mitjana de Toyota, ha estat un gran èxit des que va arribar al mercat el 2016, duplicant les vendes respecte a la primera generació. La gamma es compon de diferents versions, totes ajustades a la perfecció a les necessitats del client al qual es dirigeixen.

Així, hi ha tres propostes enfocades per a empreses i autònoms, tant per al transport de mercaderies –Proace Van– com el de mercaderies i persones –Proace Combi– o únicament persones –Proace Shuttle–. La gamma es completa amb dues opcions més destinades al client particular que utilitza el seu monovolum en moments d’oci i temps lliure –Proace Verso Family i Proace Verso Vip–, que es complementen amb la possibilitat de camperització que permet convertir Proace en la millor companya aventures.

Nou propulsor de 145CV

Entre les novetats de la gamma 2022 de Proace, que trobareu al concessionari oficial Toyota Noumovil de Figueres, hi ha un nou propulsor 2.0D de 145 CV per al model Proace Van, que reemplaça l’anterior de 120 CV, complint així la nova normativa d’emissions Euro 6.3 actual.

La gamma Proace 2022 porta actualitzacions a l’equipament de sèrie de totes les seves versions i acabats, com la incorporació de dos llums de lectura per millorar la il·luminació interior de l’habitacle –Proace Van (GX) i Combi (GX)–, nous controls d’àudio darrere del volant per a més seguretat i comoditat durant la conducció –Proace Van (GX/VX) i Combi (GX)–, o una sèrie de sensors del darrere d’aparcament –Proace Van (VX) i Shuttle (VX)–. Aquesta darrera versió –Shuttle (VX i VX Plus)– incorpora uns retrovisors exteriors que són plegables elèctricament.

El model Proace Van, en el seu acabat GX, compta igualment amb suport lumbar i regulació d’alçada al seient del conductor, i un espai d’emmagatzematge sota l’espai del passatger. A més, en els models de Doble Cabina, la 2a fila de seients serà completament abatible, permetent així un augment del volum de càrrega i millorant l’ergonomia del conductor per manipular aquesta càrrega des de la porta lateral.