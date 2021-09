Estarriol Bus ha fet un pas més en el seu objectiu d’aconseguir una mobilitat més sostenible afegint dos autobusos propulsats amb gas natural comprimit a la seva flota de vehicles. L’empresa ja ha utilitzat, aquest estiu, aquests dos autobusos en el transport públic de Roses i també vol implementar-los a les línies que cobreixen el servei de Castelló d’Empúries i Empuriabrava. Estarriol Bus és l’empresa concessionària del servei públic de transport urbà d’aquests dos municipis.

«Hem adquirit aquests dos autobusos perquè estem convençuts que és una bona manera de ser més sostenibles. L’any vinent n’adquirirem dos més per anar avançant i renovant la nostra flota de vehicles», explica Jordi Pi, gerent d’Estarriol Bus.

Els dos autobusos que funcionen amb gas natural comprimit són de la marca Iveco i tenen una capacitat de 25 i 31 places, respectivament. Són fàcilment identificables perquè porten el lema «Hola, sóc Eco, em moc amb gas natural» en els seus laterals. Aquests dos autobusos porten per nom Salvem l’Empordà i Caterina Albert, seguint la línia de l’empresa empordanesa, que ha anat batejant tots els seus vehicles amb noms de personatges destacats, entitats i indrets emblemàtics de l’Empordà.

Els conductors d’aquests dos autobusos expliquen que «la seva conducció és molt agradable, no són gens sorollosos ni se sent cap flaire del gas. Amb el canvi automàtic només ens hem de preocupar de transportar els viatgers amb total seguretat».

A Roses, Estarriol Bus cobreix tres línies en el transcurs de l’any. Durant la temporada d’estiu, que s’allarga fins al 30 de setembre, el transport públic dona servei a la Línia 1 que uneix Roses i Santa Margarida i a la línia 2, que arriba fins a l’Almadrava. És en aquest segon trajecte on han operat els dos autobusos de gas «amb plena satisfacció pel seu bon rendiment, sense cap incidència», segons destaca Jordi Pi.

A partir de l’1 d’octubre, entra en servei la Línia 3, que fa el trajecte entre Santa Margarida i Roses, amb parades que faciliten la mobilitat de la població entre els nuclis principals.

Els usuaris consultats per aquest Setmanari sobre els nous autobusos han mostrat, també, la seva reacció positiva per la implantació de vehicles que funcionen amb gas natural comprimit. Rosa Maria Rodríguez creu que «és un pas que tothom hauria de fer per avançar i contaminar menys. Em fa gràcia pujar en un bus que diu que és Eco»,

«Creiem en la transició energètica i la sostenibilitat»

Estarriol Bus és una empresa empordanesa nascuda a Figueres el 1950. L’adquisició dels dos autobusos de gas natural comprimit l’ha convertida en pionera, en l’àmbit privat del sector del transport de viatgers a Catalunya. «Ho hem fet perquè creiem en la transició energètica i la sostenibilitat», diu el seu gerent, Jordi Pi.

En aquesta adquisició també ha influït l’estrena recent d’una nova base d’operacions en el polígon de Vilamalla i la proximitat d’una estació de servei de Petrem que disposa de dipòsits de gas dedicats a l’automoció.

És un dels referents privats pioners a Catalunya en utilitzar aquests vehicles

Estarril Bus té en aquests moments una flota moderna formada per vint-i-set autobusos amb diferents capacitats. A més de cobrir les concessions urbanes de Roses i Castelló d’Empúries, també té al seu càrrec el transport de línia regular de l’anomenat circuit Empordà, que abasteix els pobles del sud de la comarca entre la C-31 i el Fluvià. A més, Estarriol cobreix el transport entre polígons des de Figueres fins Vilamalla.

L’empresa, especialista en transport adaptat, també cobreix les necessitats de transport col·lectiu escolar, per a sortides i viatges de grup. Es basa en les normes de qualitat que l’empresa té implantats, que són els certificats ISO 9001 en Gestió de Qualitat, ISO 14001 en Sistemes de Gestió Mediambiental i UNE 13816 en Gestió de Qualitat de Servei en Transport públic de passatgers.