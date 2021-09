Toyota Espanya, a través del seu programa Toyota s'adapta amb el qual es satisfan totes les necessitats de mobilitat a través de diverses adaptacions i transformacions de molts models, presenta les millors solucions per al transport de persones amb mobilitat reduïda (TPMR).

Es tracta de les transformacions dels models Proace i Proace City, que es converteixen en vehicles 100% adaptats per poder transportar de forma segura i còmoda a persones amb mobilitat reduïda en la seva cadira de rodes. Així, l’oferta de Toyota s’adapta inclou ja Proace TMPR i Proace City TPMR com opcions per a aquest tipus d’adaptacions. Els podreu trobar en el concessionari oficial Toyota Noumovil de Figueres.

Proace City TMPR

Proace City TPMR està disponible en dues variants, amb pis rebaixat i amb pis rebaixat més dues butaques plegables, podent-se triar entre Proace City Combi VX i Proace City Family, tant en versions de carrosseria mitjana com llarga. Aquest és una adaptació enfocada principalment a clients particulars i serveis de transport de centres sanitaris, residències de gent gran, etcètera.

La transformació de la variant de pis rebaixat inclou descens de pis a la zona de la tercera fila de seients, rampa manual abatibles (dos trams) i ancoratges per fixar una cadira de rodes i per al cinturó de seguretat de l’ocupant de la cadira de rodes .

Mentrestant, l’adaptació de la versió de pis rebaixat més dues butaques plegables suposa el descens de pis a la zona de la tercera fila de seients, rampa manual abatible (dos trams), ancoratges per cadira de rodes i el cinturó i dues butaques plegables en lateral, de l’especialista Triflex.

Amb l’adaptació, les variants de carrosseria mitjana de Proace City ofereixen quatre places més l’específica per al transport de la persona de mobilitat reduïda a la cadira, mentre que les de carrosseria llarga permeten viatjar fins a set ocupants quan no es transporta cadira de rodes –opció pis rebaixat i dues butaques plegables– o cinc més una cadira de rodes –tant amb pis rebaixat com amb pis rebaixat més dues butaques plegables.

Proace TMPR

L’oferta de Toyota s’adapta per Proace TPMR inclou dues opcions, per a clients particulars i per a servei públic (eurotaxi). Es pot triar entre dos acabats –Shuttle i Family (només per a particulars)– i dues mides de carrosseria –mitja i llarga. Les adaptacions com eurotaxi, per normativa, han de ser amb pis rebaixat, mentre que per a clients particulars es pot optar per pis rebaixat o sense rebaixar.

En el cas dels particulars, hi ha fins a quatre packs entre els quals escollir. En el cas de les adaptacions eurotaxi, hi ha dos packs disponibles.

La configuració de seients és sempre igual, independentment de si s’opta per la versió de carrosseria mitjana o llarga , amb set ocupants si no es transporta a una persona amb mobilitat reduïda en la seva cadira de rodes o cinc ocupants més el que viatja en la cadira de rodes. La diferència principal entre les dues opcions és la mida del maleter quan no s’usa la zona on va fixada la cadira de rodes, major en la variant de carrosseria llarga.