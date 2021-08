Arriba un nou membre a la gamma Toyota Professional. Toyota Espanya llança la segona generació del Yaris Electric Hybrid ECOVan, la variant comercial del Cotxe de l’Any a Europa de 2021, convenientment transformat sota el paraigua de el programa Toyota Custom per convertir-se en la millor solució per al transport urbà i lliuraments d’últim quilòmetre.

Basat en la quarta generació del Toyota Yaris, que va arribar al mercat a mitjans de 2020 i que ha estat un èxit de vendes des del seu llançament, el nou Yaris Electric Hybrid ECOVan es distingeix de la seva competència a l’ésser l’únic model híbrid elèctric en el segment dels turismes van –comercials–, gràcies a la seva tecnologia Toyota Electric Hybrid que li permet oferir un consum i unes emissions molt reduïdes i tots els beneficis associats a l’Etiqueta ECO de la Direcció General de Trànsit (DGT).

Amb homologació N1 Furgó, el nou Yaris Electric Hybrid ECOVan és igual que la resta de variants de la gamma Yaris Electric Hybrid fins al pilar B, des del qual arrenca la transformació per convertir-lo en tot un vehicle comercial. Així, s’han retirats els seients posteriors, s’ha instal·lat un separador entre els seients davanters i la zona de càrrega, amb sòl tècnic de fusta que va recobert amb una estoreta de goma.

El pis de la zona de càrrega compta amb quatre argolles on fixar unes cingles amb què assegurar els objectes a transportar. Els vidres del darrere, encara que no estan laminats de fàbrica, es poden laminar i fins i tot vinilar, per personalitzar amb la imatge corporativa corresponent.

El nou Yaris Electric Hybrid ECOVan es comercialitza ja Toyota Noumovil de Figueres, de la Xarxa Oficial de Concessionaris de Toyota Espanya

El volum de càrrega disponible arriba als 720 litres i 0,9 m3, amb una longitud màxima de 1.242,8 mm entre el separador i la part final del maleter. L’amplada mínima arriba a 866,8 mm i l’altura, del pis a sostre, se situa en 694,8 mm. L’altura disponible a la boca de càrrega és de 670,2 mm. El pes total a transportar pot ser de fins a 430 quilograms.

Dos acabats

La transformació en variant ECOVan es pot realitzar en dos dels acabats de la gamma Yaris Electric Hybrid: Business Plus i Active Tech. Les dues versions tenen de sèrie un abundant equipament, amb elements com Toyota Safety Sense, el conjunt de sistemes de seguretat i ajuda a la conducció de Toyota, sistema multimèdia Toyota Touch 2 amb pantalla tàctil de 7’’ i connectivitat via Apple CarPlay i Android Acte, climatitzador, sensor de pluja, llandes d’aliatge de 15’’, fars antiboira o fars amb Control Intel·ligent de Llums de Carretera (AHB), entre d’altres.

Si s’opta per la versió d’equipament Active Tech, se sumen elements com òptiques del darrere LED, volant de cuir, accés i arrencada sense clau (Smart Entry), càmera de visió posterior o una pantalla tàctil més gran per al sistema multimèdia –8’’’ en lloc de 7’’.

Destinat principalment a empreses i autònoms com a reparadors, electricistes, distribuïdors, representants i comercials o serveis de material mèdic, el nou Yaris Electric Hybrid ECOVan es comercialitza a Toyota Noumovil de Figueres, de la Xarxa Oficial de Concessionaris de Toyota Espanya, per un preu de transformació de només 1.300 € + IVA.