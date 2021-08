Texauto Motor, concessionari oficial Kia a la demarcació de Girona, present a Figueres i Fornells de la Selva, ha presentat l’innovador EV6, un model trencador de darrera generació que redefineix les fronteres de la mobilitat elèctrica amb un disseny inspirador, un rendiment extraordinari i un espai innovador. L’EV6 és el símbol de la nova marca de Kia i el primer BEV (Vehicle elèctric amb bateria) construït sobre la nova plataforma específica per a vehicles elèctrics.

Aquest automòbil, que ja és una realitat, ofereix múltiples configuracions de sistemes de propulsió amb zero emissions; més de 510 quilòmetres amb una sola càrrega i l’opció d’una càrrega ultra ràpida de 800 V: del 10% al 80% en només 18 minuts. L’EV6 GT accelera de 0 a 100 km / h en 3,5 segons i pot arribar a una velocitat màxima de 260 km / h. La nova arquitectura del vehicle elèctric presenta un interior espaiós i funcions d'alta tecnologia per a una experiència d'usuari més intuïtiva. Els sistemes avançats d'assistència a la conducció inclouen l'assistent de conducció en autopista 2 i l'assistent intel·ligent d'aparcament remot.

Aquest crossover és el primer vehicle específicament elèctric llançat sota la nova filosofia de disseny de Kia: "Oposats units". Presenta un disseny EV orientat al futur i caracteritzat per detalls d'alta tecnologia. Està impulsat exclusivament per energia elèctrica, amb una selecció de múltiples configuracions de sistemes de propulsió de gran autonomia i zero emissions. La capacitat de càrrega amb 800 V fa possible que l'EV6 pugui passar del 10 al 80 per cent de la capacitat de la bateria en només 18 minuts. La versió GT, concebuda per inspirar una emocionant experiència de conducció, pot accelerar de 0 a 100 km / h en 3,5 s i aconseguir una velocitat màxima de 260 km / h.

L’EV6 és el primer BEV (vehicle elèctric amb bateria) produït per Kia amb la nova plataforma modular elèctrica global (Electric-Global Modular Platform E-GMP) i constitueix el primer pas en la transició de Kia cap a l'era de l'electrificació sota el nou lema de la marca: Movement that inspiris. També forma part de l'estratègia a mig i llarg termini per BEVs, híbrids endollables i híbrids per aconseguir que representin el 40% de les vendes totals de Kia, el 2030, amb un objectiu de vendes anuals d’1,6 milions d'aquest tipus de models respectuosos amb el medi ambient. Així mateix, Kia pretén incrementar les seves vendes de vehicles BEV de 880.000 unitats el 2030 i ser una marca líder en electrificació globalment. L’EV6 és el primer dels 11 nous models BEV de Kia d'aquí a 2026: 7 desenvolupats sobre l'arquitectura E-GMP i quatre versions elèctriques de models existents.

"L’EV6 és l'encarnació de la nova Kia. Ha nascut per inspirar cada viatge, mitjançant un disseny audaç, una enginyeria progressista, tecnologies innovadores i una prestacions elèctriques emocionants", ha manifestat Ho Sung Song, President i CEO de Kia. "L’EV6 també representa el començament del compromís a llarg termini de Kia amb la mobilitat sostenible, accelerant la transició cap a la neteja no només en el transport, sinó també en els productes, els materials i la fabricació".

El nou llenguatge de disseny

L’EV6 s'ha dissenyat sota la nova filosofia de disseny de la marca, "Oposats units", que s'inspira en contrastos de la naturalesa i de la humanitat. Al centre de la filosofia de disseny es troba una nova identitat visual que evoca les forces positives i l'energia natural, amb combinacions en contrast d'elements estilístics nítids i formes esculturals.

Creat per oferir alguna cosa diferent en la classe crossover, la versió GT de l'EV6 ofereix un exterior distintiu i impactant amb característiques d'alta tecnologia, així com nivells de rendiment sense precedents per a un vehicle elèctric de Kia.

Interior versàtil i espaiós

El disseny interior és un exponent diferenciador en l'era dels vehicles elèctrics i es beneficia en gran mesura de l'aplicació de la plataforma E-GMP de Kia. Tot i les dimensions exteriors compactes de l'EV6, la seva distància entre eixos de 2.900 mm dóna lloc a un espai a l'habitacle similar a el de molts SUV de mida mitjana.

"L’EV6 és l'encarnació de la nova Kia. Ha nascut per inspirar cada viatge, mitjançant un disseny audaç, una enginyeria progressista, tecnologies innovadores i una prestacions elèctriques emocionants", ha manifestat Ho Sung Song, President i CEO de Kia

Un dels elements més cridaners de el nou interior és una avançada pantalla corba per al sistema de infoentreteniment. El senzill llenguatge de formes de l'àmplia pantalla corba i l'esvelt quadre de comandament donen a l'espai una sensació d'amplitud.

Els seients Relaxation són prims, lleugers i contemporanis, revestits amb teixits moderns, visualment interessants i robustos, creats a partir de plàstics reciclats equivalents a 111 ampolles d'aigua.

L’EV6 ofereix un disseny interior intel·ligent, flexible i amb abundants espais d'emmagatzematge, inclòs un maleter de 520 litres (VDA) de volum quan estan col·locats els seients de la segona fila. A l'abatre'ls, la capacitat d'emmagatzematge augmenta fins aproximadament 1.300 litres. També compta amb un maleter davanter que proporciona fins a 52 litres addicionals en les versions 2WD i 20 litres a les AWD.

Gran autonomia, tracció total i zero emissions

L’EV6 ofereix als clients la possibilitat de triar entre diverses configuracions de propulsió totalment elèctrica i zero emissions, incloses bateries d'alta tensió amb autonomia estesa (77,4 kWh) o amb autonomia estàndard (58 kWh). EV6 GT-line estarà disponible tant amb bateria d'alta capacitat long-range com a bateria estàndard, mentre que EV6 GT disposarà exclusivament de bateria long range.

Aquest és el primer vehicle elèctric de Kia disponible amb opcions de tracció a dues rodes (2WD) o a les quatre rodes (AWD). Aquesta última ofereix una major capacitat dinàmica fins i tot en les condicions més difícils.

Càrrega ultra ràpida de 800V

L'EV6 de Kia, tal com hem pogut comprovar en el concessionari Texauto, admet una tensió de càrrega de 800 V o 400 V, sense necessitat de components o adaptadors addicionals. En només 18 minuts per a totes les variants o pot realitzar una càrrega d'alta velocitat per passar el 10 a el 80 per cent de capacitat. En menys de 4,5 minuts càrrega prou per recórrer 100 km quan equipa tracció davantera amb l'opció de bateria de 77.4 kWh.