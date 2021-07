Cap muntanya és massa alta per ascendir fins al cim i cap límit és massa difícil per a superar-lo. Així és com sempre s’ha definit al Jeep® Wrangler, un model que és literalment capaç de superar qualsevol obstacle gràcies a característiques tecnològiques de referència. Aquesta és la veritable força d’una marca que compta amb 80 anys d’èxits, idees i innovacions, que han contribuït a la creació de la gamma SUV més premiada de la història. En l’actualitat, l’evolució tècnica de la marca Jeep continua amb els models 4xe: primer es van llançar el Renegade i el Compass, i ara és el torn del Wrangler. Tots són clau per a l’exploració de la marca dels nous «territoris» de la mobilitat futura.

L’heroi d’aquesta nova aventura és el nou Wrangler 4xe híbrid endollable, el més capaç, potent, eficient, ecològic i tècnicament avançat mai presentat a Europa. El 1941, el llegendari Willys MA / MB, el primer vehicle Jeep, va crear el concepte de conducció 4x4 i la idea que qualsevol superfície es pot abordar amb el vehicle adequat. Wrangler ha assumit el seu llegat i, des del seu naixement, ha acompanyat la història de la marca, encarnant i evolucionant els seus valors: en primer lloc, la llibertat.

En 2021, el nou Wrangler 4xe reforça encara més el concepte de llibertat, permetent als clients anar realment a qualsevol banda, també a el centre de la ciutat. Hereu natural del primer vehicle Jeep, el Wrangler 4xe combina el millor del 4x4 i el millor de l’electrificació, per reforçar el seu estatus emblemàtic dins de la gamma de la marca, al temps que representa un pas més cap a un futur conscienciat i sostenible, demostrant que els vehicles tot terreny poden ser ecològics, l’emoció pot ser eficient i la conducció elèctrica pot ser divertida.

Híbrid endollable

El nou Wrangler 4xe híbrid endollable, caracteritzat pels exclusius detalls de disseny exterior en color Blau elèctric, combina hàbilment la tecnologia més avançada amb l’esperit Jeep més lliure i autèntic. De fet, capta tota l’atenció dels entusiastes del tot terreny gràcies a l’electrificació que millora la seva llegendària capacitat. Al mateix temps, és la solució ideal per a aquells clients que busquen un SUV per utilitzar diàriament i no estan disposats a comprometre la llibertat, la diversió i el respecte pel medi ambient.

Sorgeix així un Wrangler 100% imparable segons la tradició Jeep i amb característiques esportives sense precedents: és el Wrangler més ecològic i amb la millor capacitat tot terreny de tots els temps, a més de mantenir la llibertat a l’aire lliure que sempre ha estat el segell distintiu de l’experiència de conducció Wrangler. També s’han millorat les prestacions: el Wrangler 4xe accelera de 0 a 100 km / h en 6,4 segons i desenvolupa 380 CV de potència combinada màxima i 637 Nm de parell. A més, es condueix a 4x4 en manera totalment elèctrica, amb un control del parell mai abans vist, i pot garantir més de 50 km d’autonomia amb zero emissions en mode full elèctric (en el cicle urbà WLTP), la qual cosa és perfecte per als desplaçaments diaris per la ciutat. La bateria es recarrega del tot en menys de 3 hores amb opcions per programar la càrrega i, mitjançant la funció Max Regen, augmentar la càrrega de la bateria en les desacceleracions (coasting).