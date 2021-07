Quadis, la xarxa més gran de concessionaris i tallers oficials d’Espanya, ha arribat a l’Alt Empordà. Amb l’adquisició del grup Gicauto, la històrica concessió de Peugeot a la demarcació de Girona amb més de quaranta anys de trajectòria, la companyia amplia la seva presència a Catalunya i s’expandeix per Girona. La incorporació dels quatre concessionaris a la demarcació —Fornells de la Selva (Gicauto), Figueres - Santa Llogaia (Conauto), Blanes (Bravauto) i Olot (Baus)— reforça la seva presència a Girona on ja comercialitza camions de gran tonatge de Mercedes-Benz a través d’Autolica Industriales, a més de bicicletes amb Escapa.

La persona encarregada de liderar l’aposta de Quadis a Girona és Carles Barrera. «Amb la incorporació de Gicauto, la companyia completa pel nord la seva presència a l’arc mediterrani, ja que també tenim presència a Barcelona, Tarragona, Castelló i València». A Catalunya, té cent punts de venda que ara reforça amb la incorporació de les concessions i els tallers gironins, amb una marca amb què porten anys treballant, la francesa Peugeot. En total, recorda el gerent, «són més de 30.000 metres quadrats dedicats a la venda i postvenda, amb un equip humà que supera les vuitanta persones».

Barrera és mostra il·lusionat amb les previsions per aquest any: «Esperem comercialitzar 1.500 vehicles nous, 500 de vehicle d’ocasió i quilòmetre zero i arribar a una facturació de cinquanta milions d’euros». Unes previsions que compten amb l’atractiu de dos dels deu models més venuts a l’Estat l’any passat, els Peugeot 2008 i el 3008. La marca gal·la ha estat, a més, la que més vehicles de zero emissions ha comercialitzat durant els quatre primers mesos d’aquest exercici i té una quota de mercat propera al deu per cent.

Aposta per la digitalització

La innovació tecnològica i la digitalització han estat claus per l’aposta de Quadis en el servei postvenda des de fa anys. Aquest serà, en paraules de Barrera, «un dels valors afegits que gaudiran, a partir d’ara, els propietaris d’un Peugeot a les comarques gironines». La companyia ha incorporat als quatre concessionaris les seves dues solucions digitals. La primera, és la Cita Prèvia Online amb el taller que es distingeix pel seu procés ràpid i senzill, basat en la disponibilitat real del taller. La segona, el programa Optima Check, que consisteix en un innovador model de recepció i seguiment dels clients quan accedeixen al taller. «El procés es realitza a través de tauletes i permet portar tot el servei postvenda sense papers, interactuant amb els propietaris del vehicle si és necessari». L’objectiu és posar el client «en el centre de l’activitat de Gicauto», indica Barrera.

A partir d’ara, Quadis també ofereix als seus clients l’accés a Spoticar, el programa de venda en línia de vehicles seminous i garantits pertanyent a el nou grup automobilístic Stellantis, resultat de la fusió de PSA i FCA.

Vuitanta-un anys d’història

Quadis és la major xarxa de concessionaris i tallers oficials d’Espanya. Amb vuitanta-un anys d’experiència, la companyia està present actualment en tots els segments de mercat amb 140 punts de venda i representant a més de trenta marques oficials, entre les quals es troben Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Ferrari i Aston Martin. En total, 450.000 metres quadrats d’automoció i 2.150 treballadors. A la qualitat del seu servei i a l’atenció integral, suma altres productes i prestacions diverses –finançament, assegurances, lloguer i gestió de flotes, entre d’altres–, fet que configura una completa oferta.