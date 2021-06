És realment complicat treure alguna cosa positiva de la pandèmia del coronavirus, però si haguéssim de destacar-ne alguna podria ser la repoblació de l'Espanya buidada. El teletreball ha permès als ciutadans desplaçar-se a entorns rurals en els quals es gaudeix de més qualitat de vida tant per la reducció de l'estrès com per la qualitat de l'aire entre molts altres motius. Una nova filosofia de vida que casa a la perfecció amb els vehicles elèctrics: silenciosos eficients i respectuosos amb el medi ambient al no emetre gasos nocius a l'atmosfera. I gràcies a la cada vegada més estesa xarxa de carregadors per les carreteres del nostre país, com és el cas d’Easycharger, els cotxes elèctrics s'estan convertint en el primer vehicle de moltes famílies tant per a les seves ocupacions diàries com també per als seus moments d'oci i viatge en família.

I per demostrar aquesta combinació entre l'Espanya rural i els vehicles elèctrics, hem decidit agafar tot un referent d'aquest segment com és el Nissan Leaf i recórrer un paratge tan destacat com la Reserva Natutral de les Gorges del Cabirol i els seus voltants.

El Nissan Leaf es podria considerar el pare dels elèctrics, el model amb el qual Nissan va apostar per la conducció lliure d'emissions quan per a molts això era encara una quimera. La primera generació es va llançar el 2010, i es va renovar posteriorment el 2013 i 2016 per elevar les seves prestacions i augmentar-ne l’autonomia. Aquesta segona generació, llançada el 2018, ofereix un alt rang d'utilització, amb dos nivells de potència i capacitat elèctrica. Hi ha una versió d'accés amb 150 CV de potència i una bateria de 40 kWh que li permet recórrer al voltant de 270 km amb una sola càrrega, i l'E+ amb 218 CV de potència i una bateria de 64 kWh, que li atorga una autonomia d'uns 385 km.

Al seu torn, el client pot triar entre tres acabats: Acenta, N-Connecta i el topall de gamma Tekna, més una edició especial desè aniversari. Gràcies a les generoses campanyes de Nissan i al descompte pel Pla Moves, ara el Nissan Leaf està disponible des de tan sols 20.000 euros, i comptant des de la versió més accessible amb un gran nivell d'equipament.

Una de les coses que més va millorar entre la primera i segona generació del Leaf va ser el seu aspecte. I és que va passar de ser un cotxe difícil de veure a un cotxe bonic. I tot això sense perdre les exigències de l'aerodinàmica, cosa que és crucial per a un model elèctric.

El Leaf mesura 4,48 metres de longitud, 1,79 metres d'amplada i 1,54 metres d'altura, amb una batalla de 2,7 metres, cosa que permet gaudir d'un bon espai al seu interior, i d'un maleter molt capaç. Les bateries van ubicades a terra entre l’eix davanter i el darrere, cosa que no resta espai als ocupants de les places del darrere, que gaudeixen d'un bon espai per a genolls, caps i malucs. I tot això amb un maleter de 385 litres de capacitat, que en la versió de 40 kWh és de 394 litres.

Carregador easycharger Nissan de Villargordo del Cabirol

El nostre camp base en aquest viatge amb el Nissan Leaf era a Villargordo del Cabirol, on hi ha punt de càrrega de Easycharger Nissan amb 2 preses de 50 kW, i un carregador de 22 kW amb dues sortides de tipus 2.

La xarxa de recàrrega Easycharger Nissan permet als propietaris d'un vehicle elèctric de la marca japonesa gaudir d'un 50% de descompte sobre el preu de tarifa. Mentre que la càrrega ràpida de 50 kW en aquests llocs té un cost de 30 cèntims per kW, els Nissan podran carregar-hi des de només 15 cèntims el kW.

Beneficiar-se del descompte del 50% en els carregadors ràpids de la xarxa Easycharger - Nissan, és tan senzill com enviar a info@easycharger.es la següent documentació:

Còpia del permís de circulació de vehicle

Una fotografia del bastidor que apareix a la lluna frontal del vehicle

Indicar l’adreça electrònica de registre a l'app

Un cop enviada tota la documentació, serà verificada i en un termini de 24-48 hores s'activarà automàticament el descompte a l'app. Per poder aplicar el descompte i poder utilitzar qualsevol punt de recàrrega EasyCharger cal estar registrat a l'app i haver afegit un mètode de pagament.

Primer dia de ruta amb el Nissan Leaf

Amb les piles carregades vam iniciar el nostre viatge al voltant les Gorges del Cabirol, passant per alguns punts de la famosa Ruta el Vi d'Utiel-Requena. Un dels primers punts d'aquesta ruta que vam trobar des del nostre punt de partida és el pantà de Contreras, on des de la riba vam gaudir d'unes vistes espectaculars de tot el viatge.

I de tocar amb les nostres pròpies mans l'aigua de l'embassament, vam veure les portes que en retenen el cabal, en una visita molt curiosa. A bord del Leaf vam anar fins a l'imponent mur de la presa i vam visitar les instal·lacions abandonades de la cimentera que van construir específicament per dotar de ciment els treballadors de l'embassament el 1972. Un cop va acabar la faraònica obra es van abandonar i estan igual des de llavors. I d'una mica d’història recent de la construcció d'aquest embassament vam anar a conèixer una cosa una mica més antiga...

A Camporrobles trobem el jaciment arqueològic d''El Molón', anomenat així perquè se situa sobre una gran mola cretàcia a més de 1.100 metres d'altura. Aquest jaciment arqueològic és de la fi de l'Edat de Bronze i es va mantenir actiu fins a l'època romana quan va acabar abandonat. Igualment, a prop de Caudete de las Fuentes es poden veure encara les restes d'un altre assentament iber que data de segle setè abans de Crist. Es tracta de la ciutat ibera de Kelin.

Després de recórrer algunes poblacions més de la zona, visitar entorns naturals tan atractius com els Cuchillos de la Fonseca o les salines de Jaraguas, vam posar fi a la primera jornada de viatge, encara amb 93 quilòmetres d'autonomia restant a l'ordinador de bord, cosa que parla bé de la magnífica eficiència del Nissan Leaf.

Segona jornada de viatge

La segona jornada de viatge va arrencar al mateix lloc que la primera, recarregant les bateries del Leaf en el punt de Easycharger Nissan de Villargordo del Cabirol. Pel fet de gaudir del descompte que tenen els clients de Nissan en aquesta xarxa, per poc més de 4 euros vam carregar completament les bateries tornant a gaudir d'una autonomia de 230 quilòmetres. I gràcies a la potència de 50 kW del carregador, en tot just 35 minuts ja havíem regenerat el 80% de l'energia, i en poc més d'una hora ja gaudíem del 100%.

En aquesta nova etapa vam seguir recorrent els voltants del parc natural, aturant-nos en tranquil·les poblacions com Venta del Moro, Casas de Pradas o Los Isidros, des d'on vam agafar l'A-32 i després vam enllaçar amb la N-322 per creuar literalment el riu Cabirol i gaudir de les vistes de les seves famoses gorges. Centenars de quilòmetres en què vam gaudir del gran confort que ofereix el Nissan Leaf.

El vehicle elèctric de Nissan és un cotxe extremadament còmode de conduir: silenciós en qualsevol circumstància, de reaccions progressives si no se li busquen les pessigolles i summament fàcil de conduir gràcies a l'e-Pedal. Aquesta tecnologia permet que només usem un únic pedal per accelerar i frenar, fins a aturar el vehicle. És molt còmode, especialment en ciutat amb les constants frenades, però també molt pràctic per carreteres revirades ja que fa de fre motor. I és que, encara que el Leaf és un cotxe pensat per moure’s principalment per l'urbs, els 150 CV i 320 Nm de parell motor de la versió amb bateria de 40 kWh, ja són més que suficients per afrontar llargues distàncies amb totes les garanties i un bon nivell de prestacions.

El Nissan Leaf és un cotxe superequilibrat. Tant les suspensions, com el tacte de la direcció tenen un compromís excepcional entre confort i esportivitat, mantenint ferm el cotxe, però absorbint al seu torn les irregularitats de l'asfalt. De la mateixa manera, el guiat del vehicle cal, però amb un bon angle de gir i una encertada desmultiplicació. Això permet que l'elèctric de Nissan no només sigui un perfecte aliat per anar per la ciutat, sinó un bon company de viatge en sortides d'oci.

Encara que el Nissan Leaf sigui un cotxe elèctric pensat principalment per moure’s per ciutat, és un autèntic plaer conduir-lo en el temps d'oci com hem viscut al llarg d'aquestes dues jornades en què vam gaudir del parc natural de les Gorges del Cabirol, ens vam desestressar gràcies a la tranquil·litat dels pobles que l'envolten, vam gaudir amb els bons vins que s'elaboren en la Ruta del Vi d'Utiel-Requena i fins i tot vam aprendre alguna cosa més d'història del nostre país.

Un viatge en el qual gràcies a l'eficiència del Leaf i els descomptes en Easycharger Nissan vam poder recórrer centenars de quilòmetres amb una despesa mínima en la recàrrega de les bateries; on vam sentir còmplices de la natura que ens envoltava al no emetre ni un sol gram de CO2 a l'atmosfera; vam poder endinsar-nos fins als racons més recòndits de cada població sense pertorbar-ne la tranquil·litat gràcies al silenci del motor elèctric; i on vam gaudir de l'extrem confort del Leaf.